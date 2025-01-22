大專「本地生」定義教局檢視 擬參考外國平衡收生公平

本港專上院校有限制取錄本地生和非本地生的比例，教育局長蔡若蓮表示，正檢討專上院校取錄學生時的「本地生」定義，包括參考英國、新加坡等國際教育輸出地方，把學生區分為更多類別，期望可確保取錄上公平之餘，亦吸引到人才來港和留港。
港府推出的多項搶人才計劃，來港人才子女只要在18歲前取得「受養人簽證/進入許可證」，在專上課程收生時會被視作本地生。教育局昨舉行午宴，蔡若蓮表示近年有十數萬人才來港，其子女的基礎教育受到保障，惟面對本地大學學位高競爭情況，當局會檢討專上學院取錄學生的「本地生」定義，強調會考慮多種因素，包括會否影響人才來港意欲、本港競爭力和吸引力等。
檢討「牽一髮動全身」
教育局副局長施俊輝形容，檢討將「牽一髮動全身」，考慮方向包括收生準則和學費，舉例稱美國的州立大學，對同一州分、不同州分或國際學生收取的學費水平會不同。教育局常任秘書長李美嫦補充，現時本地大學以「二元制」收生，只區分本地生和非本地生，當局會參考其他國際做法。
有學校地方不足難安排到校打流感針
本港流感肆虐，衛生署早前披露168間拒絕安排到校接種流感疫苗的學校名單惹議。李美嫦指，沒有在學校提供疫苗接種不代表沒有安排，部分學校可能已自行安排或委託坊間診所處理，「大家都係想及早接種疫苗」，又稱有幼稚園因地方不足難以安排到校打針或家長陪同。她重申，衛生署有好的出發點，當局與衛生署一直有溝通，承認「有啲細節可以溝通得更好」，之後會繼續與醫務衛生局商討。
另外，港大校委會新任主席王冬勝上任後，日前已召開首次會議。身兼港大校政風波調研小組主席的李美嫦形容，新氣象下的委員會有好勢頭、充滿生氣，新委員也很合作協調，強調校政風波「一宗都嫌多」，又說小組一定會退場但暫時未有時間表，未來仍暫時會應邀列席會議。