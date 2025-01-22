大專「本地生」定義教局檢視 擬參考外國平衡收生公平

本港專上院校有限制取錄本地生和非本地生的比例，教育局長蔡若蓮表示，正檢討專上院校取錄學生時的「本地生」定義，包括參考英國、新加坡等國際教育輸出地方，把學生區分為更多類別，期望可確保取錄上公平之餘，亦吸引到人才來港和留港。

港府推出的多項搶人才計劃，來港人才子女只要在18歲前取得「受養人簽證/進入許可證」，在專上課程收生時會被視作本地生。教育局昨舉行午宴，蔡若蓮表示近年有十數萬人才來港，其子女的基礎教育受到保障，惟面對本地大學學位高競爭情況，當局會檢討專上學院取錄學生的「本地生」定義，強調會考慮多種因素，包括會否影響人才來港意欲、本港競爭力和吸引力等。