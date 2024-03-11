大嶼山地震｜梅窩附近發生2級地震　天文台接逾80宗報告

大嶼山今日(11日)下午發生地震。香港天文台表示，下午1時22分梅窩附近發生了一次2.0級地震，震源深度約10公里，截至下午2時共接獲超過80名市民報告感到輕微、維持數秒的震動，初步分析顯示，地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第三度，即室內有感、類似小型貨車駛過的振動。

天文台接獲感到地震的報告，大部分來自大嶼山，亦有來自屯門、元朗、港島和九龍的報告。天文台高級科學主任林靜芝指，今次是自1979年有紀錄以來，第九次震中在香港境內而市民感受到的地震，對上一次是2019年12月5日的1.4級地震，當日的震中位於長洲附近。她指，本港並非位於地殼版塊邊緣，最接近的地震帶仍然相距約600公里，相信今次只是斷層引致的微地震，不會有大影響。

有居於梅窩附近的居民表示感到震動，其中村屋住戶黃小姐向港台新聞表示，當時坐在家中梳化上感到一至兩秒的震動，並聽到「隆」一聲巨響，但天花的吊燈及吊扇未有搖晃。她續說震動並不算嚴重，起初還以為是「行大雷」，及後才得悉是地震；另有附近居民同樣在家中聽到巨響，形容震動好像在火車站附近有車經過。

梁榮武：較少在本土發生地震

香港天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武接受《am730》查詢指，今次地震烈度較輕微、相對弱，震幅不及重型車輛經過，因此影響細小。他續說，天文台一般接獲的有感地震都是從外地傳來，在本土發生的地震較為少有，「呢次地震有獨特之處，就係地震並非由外面傳過嚟。」