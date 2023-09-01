大嶼山校巴巴士相撞34傷 警︰疑校巴越線肇禍

涉事校巴是英基智新書院的校巴，34名傷者中，包括19名校巴上學童、校巴司機及車上保母、9男12女，當中兩男童及司機傷勢較為嚴重；巴士則有9男4女受傷，包括巴士司機，需戴上頸箍自行行上救護車。

意外於昨早8時發生，一輛由屯門開往愉景灣的校巴駛至翔東路近深水角，與一輛由愉景灣廣場開出的雙層巴士相撞。校巴衝力太猛去勢未止，再直衝落路邊草叢，車頭嚴重損毀。巴士車頭擋風玻璃碎裂，碎片散落一地。巴士司機血流披面，一度被困座位，由消防救出，巴士上層有乘客等待救援。姓劉巴士司機指，校巴疑突然越線，他已即時急煞，但兩車已相撞。

車上學童意外時嚇至尖叫，部分人撞傷頭，救護員到場後為他們作初步治理包紮傷口，再送醫院治理。不少學童仍猶有餘悸、驚魂未定，有學童情緒激動地稱，「我哋全部都有戴安全帶，突然架車撞到嘢，司機好多血。」

新界南總區調查及支援組警司徐鎮東指，校巴和巴士司機均剛上班，而初步調查顯示，「相信有其中的車輛可能切了到另一條行車線，導致兩輛車車頭右方相撞。相信是保母車偏離原本往愉景灣方向的行車線，導致今次意外。」警方會調查車輛機件、行車紀錄、現場路面環境及司機精神狀態。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。

英基學校協會表示，一輛前往愉景灣英基智新書院(ESF Discovery College)的校車早上與一輛巴士發生交通事故。學校和協會的工作人員意外後即到場為有需要的人士提供支援，協會亦會聯絡學生家長，和與校巴運營商協調。