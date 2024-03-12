大嶼山2級地震 梅窩居民：以為行大雷 專家：本土較少有 毋須擔心

今次是自1979年有紀錄以來，第九次震中位於香港的地震，其中6次都在大嶼山發生，而對上一次是2019年12月的1.4級地震，當日的震中位於長洲附近。天文台高級科學主任林靜芝表示，接獲的市民報告主要集中在香港西部，又相信今次只是斷層引致的微地震，不會有大影響。

大嶼山發生地震！香港天文台表示，昨日下午1時22分梅窩附近、近龍尾坑發生了一次2.0級地震，震源深度約10公里，截至下午2時共接獲超過80名市民報告感到輕微、維持數秒的震動。初步分析顯示，地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第三度，即室內有感、類似小型貨車駛過的振動。

有居於梅窩附近的居民表示感到震動，其中一名村屋住戶向傳媒表示，當時坐在家中梳化上感到一至兩秒的震動，並聽到「隆」一聲巨響，但天花的吊燈及吊扇未有搖晃。她續說震動並不算嚴重，起初還以為是「行大雷」，及後才得悉是地震。

香港天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武接受本報查詢指，今次地震烈度較輕微、相對弱，震幅不及重型車輛經過，又說天文台一般接獲的有感地震都是從外地傳來，在本土發生的地震較為少有，「呢次地震有獨特之處，就係地震並非由外面傳過嚟。」他強調，土力工程處過往曾經評估本港的地震風險為低至中，而非高風險，呼籲本港市民毋須擔心。