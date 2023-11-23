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2023-11-23 19:46:00

大帽山放煙花拍婚照 漁護署：已張貼警告 繼續跟進事件

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環保組織綠惜地球今日在 facebook 上載片段，指本星期初，提供片段的山友在大帽山行山時見到有人拍攝婚紗相，拍攝隊成員在新人背後燃放手持煙花

環保組織綠惜地球今日在 facebook 上載片段，指本星期初，提供片段的山友在大帽山行山時見到有人拍攝婚紗相，拍攝隊成員在新人背後燃放手持煙花

秋季風高物燥是山火高危期，有行山人士近日在大帽山近遠足時，遇上有攝影隊陪同一對新人拍攝婚紗相時，竟疑點燃手持煙花營造氣氛。目擊者大叫他們小心山火卻未獲理會：「小心山火喎，好危險㗎喎，走唔切死人㗎喎!

漁護署回覆查詢時證實地點屬於大帽山郊野公園範圍，至今無接獲市民舉報，又指接獲傳媒查詢後已張貼警告，提醒市民有關在郊野公園生火的管制，亦會繼續跟進事件。署方又表示，漁護署人員巡邏郊野公園時，如發現有人違例，會採取適當執法行動，署方呼籲市民切勿在郊野公園違例生火，以免破壞自然環境，及對自身和其他郊遊人士造成危險。
 

環保組織斥無知又自私

環保組織綠惜地球今日在 facebook 上載片段，指本星期初，提供片段的山友在大帽山行山時見到有人拍攝婚紗相，拍攝隊成員在新人背後燃放手持煙花，影像可見火花一直散落附近草叢，隨時有釀成山火的危機。片段中目擊者高呼：「啲人白痴㗎，喺度放火呀，燒起上黎好犀利㗎。喂，小心山火喎，好危險喎，走唔切死人㗎喎，唔係講笑呀喂睇住火燭喎。」不過攝影隊未有理會，目擊者隨後說：「叫漁農署嚟先啦。」

綠惜地球批評有關行為「既無知又自私，莫講話響香港未經許可燃放煙花係違法，亦完全漠視近日天氣乾燥、現場長滿長草，火舌好容易會引起山火 ，呼籲各位新人同攝影師於郊野取景，必須保護大自然及實踐無痕山林 ，「唔好為咗自己幅相而破壞環境，令其他新人同山友失去靚景。」

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綠惜地球又指有關行為可能牴觸法例，根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人在非指定燒烤地點或露營地點生火或用火，均屬違法，最高可處罰5,000元及監禁一年。根據《簡易程序治罪條例》，任何人如肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2,000元。

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