大帽山放煙花拍婚照 漁護署：已張貼警告 繼續跟進事件

環保組織綠惜地球今日在 facebook 上載片段，指本星期初，提供片段的山友在大帽山行山時見到有人拍攝婚紗相，拍攝隊成員在新人背後燃放手持煙花

秋季風高物燥是山火高危期，有行山人士近日在大帽山近遠足時，遇上有攝影隊陪同一對新人拍攝婚紗相時，竟疑點燃手持煙花營造氣氛。目擊者大叫他們小心山火卻未獲理會：「小心山火喎，好危險㗎喎，走唔切死人㗎喎!」

漁護署回覆查詢時證實地點屬於大帽山郊野公園範圍，至今無接獲市民舉報，又指接獲傳媒查詢後已張貼警告，提醒市民有關在郊野公園生火的管制，亦會繼續跟進事件。署方又表示，漁護署人員巡邏郊野公園時，如發現有人違例，會採取適當執法行動，署方呼籲市民切勿在郊野公園違例生火，以免破壞自然環境，及對自身和其他郊遊人士造成危險。

