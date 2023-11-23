大帽山放煙花拍婚照 目擊者：走唔切死人㗎 (有片)

秋季風高物燥是山火高危期，有行山人士近日在大帽山近遠足時，遇上有攝影隊陪同一對新人拍攝婚紗相時，竟疑點燃手持煙花營造氣氛。目擊者大叫他們小心山火卻未獲理會：「小心山火喎，好危險㗎喎，走唔切死人㗎喎!」
環保組織斥無知又自私
環保組織綠惜地球今日在 facebook 上載片段，指本星期初，提供片段的山友在大帽山行山時見到有人拍攝婚紗相，拍攝隊成員在新人背後燃放手持煙花，影像可見火花一直散落附近草叢，隨時有釀成山火的危機。片段中目擊者高呼：「啲人白痴㗎，喺度放火呀，燒起上黎好犀利㗎。喂，小心山火喎，好危險喎，走唔切死人㗎喎，唔係講笑呀，喂睇住火燭喎。」不過攝影隊未有理會，目擊者隨後說：「叫漁農署嚟先啦。」
綠惜地球批評有關行為「既無知又自私，莫講話響香港未經許可燃放煙花係違法，亦完全漠視近日天氣乾燥、現場長滿長草，火舌好容易會引起山火 」，呼籲各位新人同攝影師於郊野取景，必須保護大自然及實踐無痕山林 ，「唔好為咗自己幅相而破壞環境，令其他新人同山友失去靚景。」
綠惜地球又指有關行為可能牴觸法例，根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人在非指定燒烤地點或露營地點生火或用火，均屬違法，最高可處罰5,000元及監禁一年。根據《簡易程序治罪條例》，任何人如肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2,000元。