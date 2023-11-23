大帽山放煙花拍婚照 目擊者：走唔切死人㗎 (有片)

環保組織綠惜地球今日在 facebook 上載片段，指本星期初，提供片段的山友在大帽山行山時見到有人拍攝婚紗相，拍攝隊成員在新人背後燃放手持煙花

秋季風高物燥是山火高危期，有行山人士近日在大帽山近遠足時，遇上有攝影隊陪同一對新人拍攝婚紗相時，竟疑點燃手持煙花營造氣氛。目擊者大叫他們小心山火卻未獲理會：「小心山火喎，好危險㗎喎，走唔切死人㗎喎!」

環保組織斥無知又自私

環保組織綠惜地球今日在 facebook 上載片段，指本星期初，提供片段的山友在大帽山行山時見到有人拍攝婚紗相，拍攝隊成員在新人背後燃放手持煙花，影像可見火花一直散落附近草叢，隨時有釀成山火的危機。片段中目擊者高呼：「啲人白痴㗎，喺度放火呀，燒起上黎好犀利㗎。喂，小心山火喎，好危險喎，走唔切死人㗎喎，唔係講笑呀，喂睇住火燭喎。」不過攝影隊未有理會，目擊者隨後說：「叫漁農署嚟先啦。」