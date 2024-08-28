大帽山漁護署高級農林助理員暈倒不治　謝展寰黎堅明楊何蓓茵深切哀悼 (更新)

大帽山今晨發生奪命意外。今日(28日)早上11時12分，兩名男子與一名女子一同登上大帽山，期間46歲男子右手損傷，其後更失去知覺，送院後證實不治。據知，死者生前有中暑跡象，而其右手亦出現懷疑昆蟲咬痕，確切死因有待調查和確認。死者其後證實為在漁護署工作超過13年的高級農林助理員林建偉，他當時正在當值，同行男女則為一同當值的漁護署同事。 右手損傷其後失去知覺 環境及生態局指，林建偉今日在大帽山郊野公園工作期間右手有損傷，其後失去知覺，送院後證實不治。林建偉生前在漁護署自然護理分署工作，主要負責在野外採集植物標本及植物鑑別的工作。漁護署指，自然護理分署已制定戶外工作安全指引，並定期將指引傳閱予各級人員，提醒人員遵行，同時亦有提供戶外工作的職安健培訓，並提供個人保護裝備和防蚊蟲叮咬用品，保障人員在戶外工作的安全。

環境及生態局局長謝展寰和漁護署署長黎堅明對林建偉逝世表示深切哀悼，又代表環境局和漁護署向死者家人致以最深切的慰問，會盡力為其家人提供所需支援及協助。公務員事務局長楊何蓓茵亦向林建偉致哀，對他在工作期間離世感到難過，並向其家屬致以最深切的慰問。公務員事務局已經與漁護署聯絡，將盡力協助他的家人渡過悲痛及艱難的時刻。

男子送院搶救後不治 事發於今日早上11時許，警方和消防接報後到場登山搜救，政府飛行服務隊亦派出直升機到場協助，最終將男子救起，再送往東區醫院搶救，可惜最終不治，其親友接到消息後亦趕至醫院了解情況；據了解男子有過敏症。

急症科醫生：郊野暈倒不一定與蟲咬有關 意外後一度有指死者遭昆蟲叮咬致死，急症科專科醫生鍾浩然向《am730》稱，經常會有遠足人士被蜜蜂叮咬的個案，但亦有很多病人沒有拍照或攜帶涉事昆蟲，急症室無法判斷涉及哪些昆蟲。他續說，所有敏感反應的治療方法都一樣，常見致命敏感反應包括氣喘、全身出紅疹、呼吸困難和血壓驟降等，大約會在接觸敏感源一小時後發生，但強調在郊野地方暈倒不一定與蚊叮蟲咬有關，例如烈日當空下可以心臟病發或中暑。

攀山專家建議行山要保護身體 攀山專家鍾健民接受《am730》查詢則指，本港很少發生遭蚊蟲叮咬的意外，就算有也主要涉及蜜蜂和蛇等，對事件深感惋惜。他提醒遠足人士，在郊遊徑遇到昆蟲一般都應該避之則吉，因為若不幸被咬每個人的身體反應都不同，「咬一啖如果中咗毒都麻煩」，又認為行山人士應穿長袖衫褲、戴太陽眼鏡和闊邊帽等保護自己身體。 至於俗稱「爆林」的穿越叢林行為，鍾健民指更應該要避開昆蟲，直言昆蟲本身可能無意攻擊人群，「如果踩親、騷擾到就會反咬」，又舉例稱石澗會有很多好手掌般大的蜘蛛，「咬到就麻煩。」