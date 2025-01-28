大年初一蛇年新春花車匯演 大熊貓、LINE FRIENDS、米奇齊拜年 尖沙咀封路 陸路口岸不延長服務

明天就是大年初一，賀年盛事將接踵而至。由旅發局舉辦的「國泰新春國際匯演之夜」在明晚(29日)矚目登場，為連串賀歲盛事打響頭炮；9架花車及數十支表演隊伍將巡遊尖沙咀一帶。因應花車匯演和初二晚煙花匯演，警方將實施特別交通安排，尖沙咀區年初一會分三階段封路。當局指市民和旅客有足夠時間乘交通公具返回內地，因此大年初一及初二晚不會延長陸路口岸通關。

今年匯演陣容鼎盛，包括9架璀璨奪目的花車及46支環球表演隊伍。花車巡遊匯演在大年初一晚上8時開始，由香港文化中心廣場出發，第一輛花車會在當晚8時半到達第一站廣東道，並經過海防道、彌敦道，晚上9時到達終點香港喜來登酒店，最後一輛花車則預計於晚上10時半到達終點。花車設計一向是活動的焦點，今年9架花車主題包含大熊貓、迪士尼、揮春、風車等元素。其中首次加入巡遊的LINE FRIENDS，以「閃耀蛻變賀新鿋」為主題，採用Y3K風格(即「Year 3000」，是一種前衛大膽的時尚風格)，加入閃爍的船帆及燈飾，在不同燈光的照射下，可形成「靈蛇換新鱗」的效果。另外，「當紅炸子雞」大熊貓亦會現身。文體旅局、旅發局和海洋公園一共同推出「熊貓暢遊香港號」，以6隻香港大熊貓為主題，配以翠竹、本港建築作底座，祝願香港人幸福如意。香港迪士尼樂園花車就採用象徵好運與快樂的梅花與四葉草設計，配以原創新年歌《Magic is Here》，而米奇、Duffy、財神高飛等迪士尼好友會在花車與市民拜年。

年初一、二特別交通安排

年初一(29日)晚尖沙咀區將有花車巡遊，維港兩岸亦在年初二(30日)晚舉行新年煙花匯演，屆時警方將實施特別交通安排。西九龍總區交通部執行及管制組署理警司何雋軒表示，年初一當天尖沙咀區會在當日下午3時半開始、分三階段封路。至於煙花匯演初二晚8時在維港兩岸上演，尖沙咀市中心、尖東和西九文化區，當日下午5時開始分四階段封路。

何雋軒續指，剛過去的除夕煙花維港兩岸共有約40萬人觀賞，而去年花車巡遊高峰期有大約2萬8千名觀眾；料今年兩個活動要處理的人流差不多，警方有信心可以確保活動順利安全有序進行。至於陸路口岸不會延長服務時間，何雋軒解釋，花車巡遊和煙花匯演完結後，市民和旅客有足夠時間乘車往返內地，而西九高鐵站外的匯民道亦會增設臨時過境巴士站，前往皇崗口岸和深圳灣口岸。