大年初二賀歲煙花 6隻熊貓成亮點

農曆年初二煙花匯演將於下周四(30日)晚上8時舉行，今年煙花以「金蛇迎春慶豐年」為主題，表演長23分鐘，屆時於維港上演9幕絢爛的煙花匯演。除有元寶、「8」等新年主題煙花圖案外，香港6隻大熊貓亦會「現身」成為匯演焦點，與全港市民和訪港遊客共賀新歲。另外，大會亦特別安排在中環滙豐總行大廈及灣仔會展的外牆上演全新的燈光匯演。

是次賀歲煙花匯演由文體旅局統籌、滙豐獨家贊助，以「滙豐香港160週年呈獻──金蛇迎春慶豐年之香港賀歲煙花滙演」為主題。在23分鐘的表演中，3艘躉船合共發放23,888枚煙花，形成9幕煙花匯演。最佳觀賞點包括尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園以及紅磡繞道等多處觀賞。

