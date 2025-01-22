大年初二賀歲煙花 6隻熊貓成亮點

農曆年初二煙花匯演將於下周四(30日)晚上8時舉行，今年煙花以「金蛇迎春慶豐年」為主題，表演長23分鐘，屆時於維港上演9幕絢爛的煙花匯演。除有元寶、「8」等新年主題煙花圖案外，香港6隻大熊貓亦會「現身」成為匯演焦點，與全港市民和訪港遊客共賀新歲。另外，大會亦特別安排在中環滙豐總行大廈及灣仔會展的外牆上演全新的燈光匯演。
是次賀歲煙花匯演由文體旅局統籌、滙豐獨家贊助，以「滙豐香港160週年呈獻──金蛇迎春慶豐年之香港賀歲煙花滙演」為主題。在23分鐘的表演中，3艘躉船合共發放23,888枚煙花，形成9幕煙花匯演。最佳觀賞點包括尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園以及紅磡繞道等多處觀賞。
維港夜景成煙花優勢
每年煙花的圖案和表演配樂設計都另出心裁，今年首幕表演取名「一元復始」，在配樂《復春序曲》下，維港上空會出現很多「8」字和牡丹、菊花等圖案，祝願香港市民花開富貴。負責設計匯演的港星多媒體製作行政總裁毛偉誠指，煙花重頭戲是第八幕「添福添喜」，因應有6隻大熊貓定居香港，6個大熊貓頭會一同出現在維港夜空，牠們身旁更有代表竹葉的綠光，將海洋公園內快樂的熊貓景象帶到維港上。
為周年活動揭幕
滙豐香港區市場策劃主管、董事總經理許長虹表示，農曆新年是香港的重要節日和旅遊高峰，預計今年訪港旅客有所增加。他又提到，今年是滙豐香港成立160周年，安排了一系列誌慶活動，而煙花匯演將為一連串慶祝活動揭開序幕。