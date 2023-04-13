大律師公會引述港澳辦法律司　稱法治是港金漆招牌 (更新)

【17:40更新】新增大律師公會引述港澳辦法律司，稱法治是香港金漆招牌。

大律師公會今日(13日)繼續訪京行程，一行大約20人今早拜訪國務院港澳事務辦公室，其後到最高人民法院及北京大學。訪京團明天會到最高人民檢察院、司法部、全國律師協會，星期六結束行程返港。大律師公會主席杜淦堃等下午見傳媒，他引述港澳辦法律司表示，法治是香港金漆招牌，大律師應守護有關的金漆招牌。

杜淦堃引述港澳辦法律司指，大律師應守護法治是香港的金漆招牌，法律司希望香港大律師更認識國情、國策及國法，盡一分力為國家貢獻。他續指，港澳辦法律司亦提到，留意到有許多香港的大律師都考取大灣區律師的執業資格，希望公會能夠鼓勵更多會員考取相關執業資格；另外杜淦堃稱短時間內，先後兩次與港澳辦交流，可見港澳辦對香港法律界的重視。

杜淦堃：表達成熟 獨立司法制度功不可沒

他又提到與港澳辦法律司會面時，表達香港法律界關心的議題，當中談到香港是國家唯一普通法的管轄區，亦是世界唯一英漢雙語的管轄區，在推動國家涉外建設扮演著不可或缺的角色，保持大律師的獨立性，對香港和國家均屬重要；同時公會亦向法律司表達，過去幾年，香港能夠繼續成功維持國際金融中心及國際爭議解決中心地位，成熟及獨立運作的司法制度功不可沒。

訪京團昨日分別與基本法委員會主任沈春耀，及外交部條約法律司司長馬新民會面。對於外界形容今次屬「破冰之旅」，大律師公會主席杜淦堃認為以「老朋友久別重逢」形容更貼切。