大律師公會：不希望「一刀切」禁海外律師參與國安案件

立法會司法及法律事務委員會討論政府建議，修例規管海外大律師參與國安案件的安排。律政司提出加入海外律師申請專案認許前的甄別程序，由行政長官決定是否容許申請人向法院提出申請，法院處理申請時必須先取得行政長官發出的證明書；而即使個案已獲批，當及後發現案件牽涉國家安全因素，相關專案認許亦會被覆核。今日（17日）出席會議的大律師公會主席杜淦堃表示，並非每宗案件都涉及危害國家安全風險，公會不希望修例一刀切禁止海外律師參與國安案件，對於律政司提出的建議方案，他認為想法與公會一致，對此表示歡迎。



對於當局建議的機制，或會令牽涉國家安全的民商事案件亦受影響，杜淦堃認為，修例對國家安全的定義非常重要，期望會有清晰指引，亦希望釐清在行政長官作出決定時，律政司司長的角色。針對覆核機制，杜淦堃表示，或會令被告人需要更換法律代表，期望當局盡量交予法庭作決定，確保被告的權利不受影響。

林定國：覆核機制同樣不適用於修例生效前批出的申請

委員會副主席容海恩關注，當局的建議不適用於修例生效前已批出的專案認許申請，是否包括及後的覆核機制。律政司司長林定國解釋，政府的建議是新系統，要通盤處理，覆核機制同樣不適用於修例生效前批出的申請；而本身是基本法委員會委員的經民聯梁美芬認為，本港有足夠的資深大律師處理複雜的訴訟，海外大狀來港處理國安案件，不是正常做法，除非證明本地沒有人才，否則這類申請不應獲批。林定國說，相信在新機制獲批的申請，一定是例外中的例外，法院考慮批出專案認許的門檻亦很高。