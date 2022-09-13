大批市民入場掃貨 工展會購物節閉幕 總銷售額6000萬

一連4日的「2022工展會購物節」昨日(12日)結束，不少參展商推出割價優惠，如半價水果酒和買福袋送牛扒等。大批市民把握掃貨的最後機會，場內人頭湧湧，場外一度有近千名市民排隊等候入場。有展商表示，今年生意遜預期，僅達上屆的兩、三成。但亦有豪擲7,000元購物市民，超出預算一倍。主辦活動的廠商會指截至昨午4時，總入場人次近6萬，總銷售額約6,000萬元，合乎預期。
今屆工展會購物節續在位於大嶼山的亞洲博覽館舉行，昨日為展期最後一日，加上中秋節翌日補假，吸引不少市民入場。場內人頭湧湧，大小通道擠得水洩不通。有賣預煮食品的參展商在昨午3時已售清貨物，提早收檔。負責人林先生表示，首兩天預備了充足的貨品，但發現銷售額不如上月美食博覽，故最後一天準備的貨量較少。他續指，今年生意較差，只有上屆的兩、三成，相信因為今年經濟氣氛較去年差，加上不少人已花光消費券，影響消費意欲。另有零食展商把握最後一日，推出100元11包海蜇小食優惠促銷。負責人陳先生指銷情與預期相若，「日日都好生意，但今日海蜇全場我最平，一個朝早就賣晒」。
史立德：疫情無阻市民熱情
場內逼滿購買心頭好的市民，陳氏夫婦透露，花了約7千元購物，包括海味、小食和電器。陳先生指，原預算為3千元，並主力購買食品，到場後發現本先已想買的電器較外面平，所以一併購入。亦有人消費不如預期，李小姐表示預算為2至3千元，最後只花了幾百元，「會場太擠逼，未行到去個檔就俾人逼走咗，搞到都唔想買」。她又指場外排隊安排混亂，要不斷繞路，保安又不時截停人龍分流，花了近1小時才能進場。
廠商會會長史立德對今屆「工展會購物節」相當滿意，指近日疫情雖有反覆，但無阻市民的熱情，反映香港經濟正穩定復甦，市面消費氣氛一直有改善，加上中秋長周末以及政府消費券的加持下，這幾天場內人流非常暢旺，市民購物氣氛熱烈；「這亦反映香港人對工展會的熱愛和支持，為廠商會接下來兩大展覽活動『第9屆香港美食嘉年華』及『第56屆工展會』打下強心針。」