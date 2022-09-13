大批市民入場掃貨 工展會購物節閉幕 總銷售額6000萬

一連4日的「2022工展會購物節」昨日(12日)結束，不少參展商推出割價優惠，如半價水果酒和買福袋送牛扒等。大批市民把握掃貨的最後機會，場內人頭湧湧，場外一度有近千名市民排隊等候入場。有展商表示，今年生意遜預期，僅達上屆的兩、三成。但亦有豪擲7,000元購物市民，超出預算一倍。主辦活動的廠商會指截至昨午4時，總入場人次近6萬，總銷售額約6,000萬元，合乎預期。

今屆工展會購物節續在位於大嶼山的亞洲博覽館舉行，昨日為展期最後一日，加上中秋節翌日補假，吸引不少市民入場。場內人頭湧湧，大小通道擠得水洩不通。有賣預煮食品的參展商在昨午3時已售清貨物，提早收檔。負責人林先生表示，首兩天預備了充足的貨品，但發現銷售額不如上月美食博覽，故最後一天準備的貨量較少。他續指，今年生意較差，只有上屆的兩、三成，相信因為今年經濟氣氛較去年差，加上不少人已花光消費券，影響消費意欲。另有零食展商把握最後一日，推出100元11包海蜇小食優惠促銷。負責人陳先生指銷情與預期相若，「日日都好生意，但今日海蜇全場我最平，一個朝早就賣晒」。