大批警員銅鑼灣一帶巡邏　帶走「王婆婆」等多名市民 (更新)

【18:00更新】新增警方在銅鑼灣帶走多名市民 前支聯會副主席鄒幸彤等8人，被指利用「將至的敏感日子」，持續發布具煽動意圖的帖文，早前遭警方國安處拘捕。在今日(4日)，銅鑼灣維多利亞公園外，多名軍裝警員著上防刺背心巡邏，亦有便衣警員在場；本報記者在崇光百貨外及港鐵銅鑼灣站的出入口，都見到有大批警車及警員駐守，警方裝甲車亦在銅鑼灣一帶巡邏，據報道有多名市民被警方帶走。

有人舉起大字報被指行為不檢 其中社運人士「王婆婆」在怡和街舉起手上鮮花叫口號，遭警員用揚聲器要求停止，並警告有關行為或具有煽動意圖，之後「王婆婆」被警員包圍及帶上警車。亦有市民在銅鑼灣東角道舉起大字報，被警員指涉嫌干犯公眾地方行為不檢遭帶上警車，亦有身穿黑衣市民在崇光百貨外遭警員截查。