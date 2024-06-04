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2024-06-04 18:17:00

大批警員銅鑼灣一帶巡邏　帶走「王婆婆」等多名市民 (更新)

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大批警員在維園一帶巡邏佈防。(林俊源攝)

大批警員在維園一帶巡邏佈防。(林俊源攝)

【18:00更新】新增警方在銅鑼灣帶走多名市民

前支聯會副主席鄒幸等8人，被指利用「將至的敏感日子」，持續發布具煽動意圖的帖，早前遭警方國安處拘捕。在今日(4日)，銅鑼灣維多利亞公園外，多名軍裝警員著上防刺背心巡邏，亦有便衣警員在場；本報記者在崇光百貨外及港鐵銅鑼灣站的出入口，都見到有大批警車及警員駐守，警方裝甲車亦在銅鑼灣一帶巡邏，據報道有多名市民被警方帶走。

社運人士「王婆婆」被警員帶走。(新聞截圖) 「王婆婆」被帶上警車。(新聞截圖) 大批警員在維園一帶巡邏佈防。(林俊源攝) 大批警員在維園一帶巡邏佈防。(林俊源攝) 大批警員在維園一帶巡邏佈防。(林俊源攝)

有人舉起大字報被指行為不檢

其中社運人士「王婆婆」在怡和街舉起手上鮮花叫口號，遭警員用揚聲器要求停止，並警告有關行為或具有煽動意圖，之後「王婆婆」被警員包圍及帶上警車。亦有市民在銅鑼灣東角道舉起大字報，被警員指涉嫌干犯公眾地方行為不檢遭帶上警車，亦有身穿黑衣市民在崇光百貨外遭警員截查。

市民維園點燭光被制止？特首：需守法小心騎劫

特首李家超在行會前被問到「六四」是否成禁，若市民談論時會否違法，以及到維園點起燭光會否被警方制止時，李家超表示針對個別日子，政府有清晰立場，任何公眾活動都必須守法，所有活動都受《港區國安法》、《維護國家安全條例》和《公安條例》等法例規管，重申本港在2019年「港版顏色革命」中，有過悲痛經歷，提醒市民國安風險會突如其來，要小心有人騎劫議題，借題發揮。

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