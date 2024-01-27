大掃除年廿八洗邋遢點解好運？ 農曆新年前行年宵意義何在？

農曆新年快將來臨，每年年廿八洗邋遢大掃除是否你家中必做的事？農曆新年有很多傳統習俗，但有否想過為甚麼要在指定日期才做呢？好像為何選擇年廿八洗邋遢？行年宵花市意義又是甚麼？年三十晚小朋友為何「賣懶」？本文會詳情解釋各種新年習俗及背後歷史。

新年習俗｜年三十晚派財神 小朋友送祝福 「賣懶」的新年習俗，跟派／接財神一樣，已經甚少有人做了。在1970至80年代，每逢過年前夕，尤其大除夕夜，會有很多小朋友到各家各戶敲門，然後說「財神到！」並遞上一張寫着「財神」的小紅紙，寓意財神來到你家門了。所以，大家為了意頭，都會高興地接「財神」，並給小朋友一封紅包，讓他們賺些外快。 隨着社會經濟改善，小朋友的零用錢不缺，加上大部分大廈設有的保安措施，令陌生人不能輕易登門派財神，因此這個接財神的習俗，亦逐漸式微。