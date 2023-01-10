大掃除｜勞聯倡家務助理時薪增至115元以上 農曆年前夕不少於160元

農曆新年將至，不少市民都趕及年廿八為家居「大掃除」，部分或會聘請家務助理代勞。有工會建議今年家務助理時薪加至115至130元，農曆新年前則提升至不少於160元。

勞聯及家庭服務從業員協會早前訪問273名家務助理，約58%表示時薪為100至120元，約26%指時薪為100元以下，平均時薪為106元，去年農曆年前大掃除的時薪則為149元。有46%受訪者直言期望今年加薪5%以上。

八成受訪家務助理工作勞損

至於在工作上，有80%受訪者有出現工作勞損的情況，當中出現勞損的部位以肩及上肢最多，分別有65%和60%(132人)、其次是頸(44%)、腰(23%)和下肢(22%)。

勞聯主席林振昇及家庭服務從業員協會均指，疫情下近年僱主對家務助理的要求明顯提高，包括要求工友做更多防疫措施，如要求清潔U型隔氣的情況亦較以往多。而近年亦多了僱主要求代購餸菜或煮食。

勞聯建議僱主按區域，一般日子的家務助理時薪加至不少於115至130元，農曆新年前大掃除的時薪則加至不少於160元。

勞聯：應確認僱主已買勞保

勞聯又指，家務助理亦應多主動留意，並確立與僱主的僱傭關係，確認僱主已為自己購買勞工保險，以加強保障。勞聯同時要求政府盡快擴大職業病保障範圍，將「肩頸背」、「下肢勞損」、「半月板勞損或痛症」等納入《僱員補償條例》職業病列表之內。