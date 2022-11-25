大新交稅「快應錢」 實際年利率低至1.18% 送4張日本來回機票 隨時READY起行

隨著疫情逐漸放緩，多國已紛紛放寬入境及防疫限制，久未外遊的港人，又可以再計劃去外地放假充電。為照顧港人的需要，加上一年容易又稅季，大新銀行推出實際年利率低至1.18%的交稅「快應錢」，更向合資格客戶加送高達68,000 ANA飛行里數，讓客戶可兌換多達4張日本來回經濟客位機票，與摯愛親朋一同輕鬆飛日本度假。

方便客戶申請 全面照顧貸款需要

大新銀行的全新交稅「快應錢」，提供高達200萬港元或月薪12倍的貸款額（以較低者為準），助客戶輕鬆繳納稅款同時，亦可留下充裕資金去實踐理想大計。客戶可選擇長達24個月還款期，而且大新更豁免全期手續費，讓納稅人可以更輕鬆。為方便客戶申請交稅「快應錢」，除繼續提供結合網上身份驗證及電子簽名功能技術的「e直通遙距貸款申請」，讓申請人全程不用露面，只用智能手機應用程式輕鬆申請貸款，並可獲得即時批核貸款額外；大新更推出全新「大新WhatsApp 預約專人回覆服務」，客戶只需經WhatsApp預約申請交稅「快應錢」，大新將安排貸款專員致電回覆及全程跟進，全面照顧客戶的貸款需要。

雖然隨著聯儲局已多次加息，全球多個國家和地區都面臨加息壓力，本地銀行亦已調升最優惠利率。但大新仍推出實際年利率低至1.18%的稅務貸款。大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示：「大新銀行一向以客為先，以全面而個人化的貸款產品靈活解決客戶不同財務煩惱見稱。今年市場處於加息趨勢中，交稅『快應錢』仍提供極具競爭性的稅貸息率，超低實際年利率低至1.18%。」

送 ANA 飛行里數 全家開心度假

日本一直是港人外遊的熱門地點之一，更有不少港人將日本當作第二個「鄉下」，將到日本旅遊當「返鄉下」。因應多國陸續放寬入境旅遊限制，不少港人都已立即搶機票安排行程。一直深明客戶需求的大新銀行，亦配合港人想飛到外地旅遊的心情，特別與ANA合作為申請交稅「快應錢」的合資格客戶，額外加送高達68,000 ANA飛行里數，讓客戶可兌換多達4張日本來回經濟客位機票，與親友一同歡度開心假期。鄧子健續指：「我們處處幫客戶『度到盡』，除特低息率，今年交稅『快應錢』更特別加送ANA飛行里數，實行為客戶帶來雙重稅貸驚喜，讓客戶在解除交稅束縛後可以換取日本機票，搶先捉緊可再次外遊的時機。」

特低貸款利率 指定條件

有意申請交稅「快應錢」的納稅人需注意，必須於即日至2022年12月31的推廣期內成功申請貸款，申請的貸款額介乎10,000港元至100,000港元間（最高貸款額為稅額一倍），選擇12個月還款期，並同時成功登記或持有大新的360°「易出糧」服務（全新出糧服務客戶需於登記後三個月內錄得合資格出糧交易），才可享實際年利率低至1.18%。