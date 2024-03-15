大昌食品市場結業｜大昌行：關閉28間食品零售店舖 續提供採購分銷食品加工業務

擁39年歷史的香港連鎖食品及急凍食品專門店「大昌食品市場」將結束營運，大昌行今日(15日)表示，經過慎重考慮後，決定關閉28間食品零售店舖，但未透露正式停運日子。公司強調會繼續為香港市場提供採購、分銷及食品加工等業務。有工會指，事件有近百名員工受影響。
員工下月中解散 「因不確定外在因素、各種營運挑戰」
據報公司人事部今早與員工開會交代，及發出終止僱傭合約通知書，指大昌食品市場業務受到不確定的外在因素和各種營運挑戰，經審慎考慮決定終止食品市場業務，僱員合約將於下月14日工作時間結束後終止。官網顯示，大昌食品專門店有28間分店，分店今日仍如常營業。
香港百貨、商業僱員總會表示，如有大昌食品專門店員工遇上勞資問題，歡迎致電23888660與香港百貨商業僱員總會林先生聯絡。
會員計劃下月終止運作
另外，大昌亦向「大昌煮意兵團會員計劃」的會員發通知，稱為配合業務發展，會員計劃及手機程式將於下月1日終止運作，屆時所有會員帳號將失效，會員將不再享有會員折扣優惠。同時，手機應用程式內的電子優惠券於下月1日自動失效，即餘下約兩周時間使用。
大昌食品市場是大昌行集團的附屬零售企業，於1979年成立，前身為「大昌行員工特賣中心」，主要提供各項急凍貨品特價優惠。於1985年於香港開設急凍食品連鎖專門店「大昌貿易行食品肉類海鮮特價市場」。1992年再更名為「大昌食品市場」，2007年起開設「大昌食品專門店」，目前在香港設有28間分店，提供肉類和海鮮，以及水果和日常食品。