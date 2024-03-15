大昌食品市場結業｜大昌行：關閉28間食品零售店舖 續提供採購分銷食品加工業務

擁39年歷史的香港連鎖食品及急凍食品專門店「大昌食品市場」將結束營運，大昌行今日(15日)表示，經過慎重考慮後，決定關閉28間食品零售店舖，但未透露正式停運日子。公司強調會繼續為香港市場提供採購、分銷及食品加工等業務。有工會指，事件有近百名員工受影響。

員工下月中解散 「因不確定外在因素、各種營運挑戰」

據報公司人事部今早與員工開會交代，及發出終止僱傭合約通知書，指大昌食品市場業務受到不確定的外在因素和各種營運挑戰，經審慎考慮決定終止食品市場業務，僱員合約將於下月14日工作時間結束後終止。官網顯示，大昌食品專門店有28間分店，分店今日仍如常營業。