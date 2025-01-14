大欖隧道一般及非繁忙時段不考慮免收隧道費　政府：汀九橋最高行車量將上升

大欖隧道專營權今年5月底將交還政府。運輸及物流局指，汀九橋前年在一般時段和非繁忙時段的最高行車量或容車量，分別為0.77及0.45，倘該兩個時段豁免大欖隧道的私家車和電單車收費，汀九橋有關比率將增至一般時段0.86及非繁忙時段0.55，重申不應在任何時段豁免大欖隧道收費。

分時段收費更靈活助交通管理

運輸及物流局向立法會一個委員會提交補充資料稱，2026年大欖隧道的一般時段最高行車量或容車量比率將達0.62，隨著北部都會區的發展，配合人口增長、更頻繁的經濟活動，預計大欖隧道一般和非繁忙時段的車流也將持續上升。當局又稱，大欖隧道平日整日的交通流量變化，能明顯劃分出繁忙時段、一般時段和非繁忙時段，在這3個時段收取不同費用，能提供彈性讓政府作出更靈活的收費安排，以收交通管理之效。