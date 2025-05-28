大欖隧道周六實施新收費 凌晨3時封閉兩小時 5時起實行「易通行」

政府將於周六(31日)收回大欖隧道專營權，同日隧道會實施新收費方案，包括私家車和電單車分時段收費，以及的士、商用車劃一收費。 運輸署今日(28日)表示，大欖隧道由5月31日0時0分起，屆時私家車和電單車將實施分時段收費；私家車於星期一至六繁忙、一般和非繁忙時段的收費分別為45元、30元和18元，星期日及公眾假期全日劃一18元；電單車各時段收費為私家車的40%，介乎7.2元至18元。 至於的士及其他商用車(如貨車、 巴士等)則維持所有日子固定收費，的士28元、其他商用車43元。駕駛人士可從大欖隧道增設的顯示屏或運輸署「香港出行易」應用程式，了解實時隧道費資訊。

隧道接收安排 運輸署首席運輸主任/管理何均衡提醒駕駛人士，收回大欖隧道專營權當日，0時0分，大欖隧道將短暫停止運作約五分鐘以更新收費設施；其後至凌晨3時，將暫時使用原有收費方式，包括人手收費或「快易通」。最終，凌晨三時至五時，隧道將全線封閉以進行轉換工程，並於上午五時重開及實施「易通行」，而所有人手和「快易通」收費通道將會取消。此外，現時專營權公司的所有隧道費代用券、優惠和贈券等將於專營權屆滿後終止使用。 行車線調整 另外，隧道的交通及運輸安排亦會有改變。運輸署總工程師/交通工程(新界西)岑蕙琳介紹指，往市區方向的收費廣場將調整至三條行車線，與上游路段相同；往元朗方向則調整至四條行車線，相關部門稍後將拆除所有收費亭和收費島，並調整行車線的安排。 她又提到，為配合實施「易通行」，大欖隧道一帶將由5月三31日凌晨1時起分階段實施臨時交通及運輸安排。在凌晨1時至3時，收費廣場及所有經青朗公路前往大欖隧道的支路會分階段封閉部分行車線；凌晨3時至5時，大欖隧道和所有支路入口將全線封閉，屆時駕駛人士需改用屯門公路。

運輸署： 可疏導屯公繁忙時段車流 運輸署副署長／策劃及技術服務何廣鏗指，當局有按「即交通管理需要」、「用者自付」、「公交優先」及「效率率先」，釐定大欖隧道新收費；所有車種的新收費均較現時收費為低，減幅介乎22%至80%不等，相信新收費將善用大欖隧道的剩餘容量，同時保持隧道暢順，紓緩替代路線如屯門公路的擠塞，讓市民以至各界受惠。 他預料新收費實施後，2026年可疏導屯門公路繁忙時段的5%車流。被問到今次收回隧道後立即推行易通行會否造成混亂，影響駕駛者，何廣鏗回應指，據估算封路會影響約500車次，但當局已考慮到日間巴士尾班車最遲只會在凌晨兩時前到達大欖隧道，選擇在凌晨三時至五時進行封路，因此能夠大大減低對市民出行影響。 至於收費有沒有下調空間，何廣鏗指，現時收費已經能夠平衡善用隧道剩餘容量和保持隧道暢順的目標，而且收費響對市民出行習慣的影響較為飄忽，因此實施一年以觀察變化再檢討 。