大欖隧道外兩車相撞　男司機落車查看遭貨車撞斃　專家籲盡量靠左停車

大欖隧道今日(21日)清晨發生致命交通意外，造成一名男子死亡。事發在清晨6時許，兩輛私家車駛過收費亭後相撞，兩車在往九龍方向隧道口對開避車處停車，其中一名司機落車查看時，被一輕重型貨車撞倒，送往仁濟醫院院搶救後不治。涉事32歲重型貨車男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。因應交通意外，大欖隧道往九龍方向的管道快線及中線一度封閉，目前現已解封，車龍有待消散。

現場消息指，一輛黑色寶馬私家車與一輛白色Tesla私家車，今晨駛過大欖隧道收費亭後相撞，兩車繼續行駛至前方避車處。其間寶馬私家車司機落車查看情況，詎料被一輛從後駛至的重型貨車撞倒，倒臥在現場快線，身體多處受傷送院。現場遺下屬於死者的手機、車匙及波鞋等。意外後，Tesla私家車車身撞花，寶馬私家車則車頭損毀；重型貨車事後停在慢線，司機被帶上警車調查。

專家：快速公路遇意外首要保持鎮定

汽車會會長李耀培接受《am730》查詢時稱，駕駛者如在快速公路或繁忙路段的中線、快線遇交通意外或壞車，應盡可能靠最左停車，「首先要鎮定，之後一定要打左燈、靠路左邊，最好行人路、避車處、路肩等安全位置」，以及最好在左邊落車。

若未能靠左停車或覺得不能安全地落車，李耀培建議應保持亮着「死火燈」、繼續戴安全帶，以免遭後方車輛撞上時會受傷甚至飛出車外，同時要報警求助待交通警員到場指揮交通和協助。不過他直言，待在車上等候也並非最安全，應盡量駛至一個安全位置，再於安全情況下落車找一個安全位置等候。