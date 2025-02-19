大欖隧道擬分時段收費，田北辰建議私家車非繁忙時段免費

大欖隧道專營權於明年5月底屆滿，政府建議私家車及電單車分時段收費，的士及商用車輛則劃一收費。立法會議員田北辰則建議私家車及電單車在非繁忙時段、一般時段、星期日及公眾假期免費使用大欖隧道。
立法會大會今日審議《2024年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，政府建議私家車分時段收費，繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元；電單車繁忙時段收費18元、一般時段收費12元、非繁忙時段收費7.2元；的士全日劃一收28元；商用車全日劃一收費43元。實政圓桌議員田北辰提出修正案，建議私家車及電單車於非繁忙時段、一般時段、星期日及公眾假期免費使用大欖隧道；商用車應分時段收費，不應全日劃一收費；的士全日劃一則由28元減至5元。
新思維立法會議員狄志遠支持修正案，認為可以減輕市民和運輸業界的負擔，是實實在在的經濟效益。除了降低成本，免費措施會吸引更多車輛使用隧道，起到分流作用，緩解其他路段的堵塞情況，有利於改善整體交通。另外，免費政策亦有助提升市民對政府的滿意度，被視為回應民意的舉措。
吳永嘉指「世界上沒有免費午餐」
不過，立法會議員大多不支持修正案，法案委員會主席陳恒鑌指免費安排會吸引更多車輛使用大欖隧道，質疑大欖隧道能否應付車流。元朗交通相對脆弱，博愛迴旋處一帶經常塞車，如果再有額外車流，影響相當嚴重。議員吳永嘉更指「世界上沒有免費午餐」，如果不收費，只是將成本轉嫁消費者。如果免費開放導致塞車，就做不到有效分流，更可能引發大混亂。