大欖隧道擬分時段收費，田北辰建議私家車非繁忙時段免費

大欖隧道專營權於明年5月底屆滿，政府建議私家車及電單車分時段收費，的士及商用車輛則劃一收費。立法會議員田北辰則建議私家車及電單車在非繁忙時段、一般時段、星期日及公眾假期免費使用大欖隧道。

立法會大會今日審議《2024年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，政府建議私家車分時段收費，繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元；電單車繁忙時段收費18元、一般時段收費12元、非繁忙時段收費7.2元；的士全日劃一收28元；商用車全日劃一收費43元。實政圓桌議員田北辰提出修正案，建議私家車及電單車於非繁忙時段、一般時段、星期日及公眾假期免費使用大欖隧道；商用車應分時段收費，不應全日劃一收費；的士全日劃一則由28元減至5元。