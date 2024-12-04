大欖隧道收費方案出爐　私家車分時段收費　的士劃一收28元

政府建議大欖隧道私家車分時段收費 的士劃一收28元 (資料圖片)

大欖隧道專營權於明年5月底屆滿，政府將收回大欖隧道並下調收費。政府今日(4日)公布新收費方案，建議私家車及電單車分時段收費，的士及商用車輛則維持全日劃一收費。政府表示，在制定大欖隧道收費時，期望可善用少量剩餘容車量，以紓緩屯門公路及吐露港公路等替代路線的交通擠塞，同時維持大欖隧道交通暢順；雖有聲音希望可全部免費，但政府認為需要恪守「用者自付」原則，收取合理費用，以應付隧道管理及營運開支。 行政長官會同行政會議昨日(3日)通過向立法會提交《2024年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，《條例草案》的建議收費方案詳情如下： 私家車收費隨時段改變，星期一至六的繁忙時段收費 45 元、一般時段收費 30 元、非繁忙時段收費 18 元，減幅較目前隧道費達 22% 至 69% 不等；星期日及公眾假期，私家車全日收費定為 18 元；

的士全日劃一收費 28 元，減幅較目前收費達 52% ；

貨車和巴士等商用車輛按「效率優先」原則全日劃一收費 43 元，減幅較目前收費達 33% 至 80% 不等；

電單車 ( 包括機動三輪車 ) 收費為私家車在各相應時段收費的四成；

類似三條過海隧道的分時段收費，政府會實施過渡收費安排，以有序地銜接繁忙時段、一般時段和非繁忙時段。

電單車及私家車將採用分時段收費 政府於7月時，曾諮詢立法會交通事務委員會及運輸業畀意見，當時大部分意見傾向分時段收費模式，故新收費方案建議所有車種進一步減2至5元。私車家及的士減幅將22%至69%不等，而貨車及巴士等商用車則減33%至80%不等。電單車及私家車將採用分時段收費，由非繁忙時段至繁忙時段會每兩分鐘2元的遞增，於繁忙時段轉為非繁忙亦會遞減。假日劃一分別收7.2元及18元。至於的士及商用車則任何日子及時段分別劃一收28元及43元。 政府稱，繁忙時段是因應新界南北走向的整體交通而制定，並已盡量縮短，早晚合共約4小時15分鐘，佔全日少於18%時間，並稱有調整機制，會不時分析及檢討，如有需要可啟動機制調整加或減3元的收費。《條例草案》將於本周五(6日)刊憲，並於下周三(11日)提交立法會，期望於明年第一季完成審議，以便5月31日表收大欖隧道時實施新收費。有關《條例草案》的詳情可參閱立法會參考資料摘要。

民建聯期望檢討減價空間 民建聯新界北立法會議員劉國勳指居民普遍認為私家車繁忙時段隧道費45元較昂貴，期望政府大幅下調隧道費。他理解政府擔心引致塞車，需謹慎評估收費。他向政府當局了解，現時私家車非繁忙時段隧道費是18元，正正是需要收回的維修及營運成本。他認為可在實施新收費後的半年或1年，觀察車流變化，如果無想像中塞車，則可檢討減價空間，因為成本只是18元，希望「對居民公道啲」。 民建聯立法會議員陳恒鑌指政府收回大欖隧道是萬眾期待的事，他指出元朗一帶的道路交通設計未必能容納太多車輛。今次調整隧道費後，元朗仍有機會塞車。他期望政府在元朗一帶進行道路改善工程，完善市內及出入口的交通。另外，現時早上繁忙時段訂於早上7時15分，陳恒鑌認為過早，希望可再檢討。