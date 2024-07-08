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2024-07-08 21:26:31

大欖隧道明年交還政府　當局研3方案包括分時段收費

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大欖隧道明年交還政府，當局提出3個收費方案建議。(資料圖片／陳奕釗攝)

大欖隧道明年交還政府，當局提出3個收費方案建議。(資料圖片／陳奕釗攝)

大欖隧道專營權明年5月屆滿，政府建議收回後減隧道費，並提出3個收費方案，包括考慮分時段收費，私家車繁忙時間收45元、一般時段收35元、非繁忙時段收20元，的士和貨車、巴士等商用車輛，則分別全日劃一收30元和45元。

兩建議方案全日劃一收費

以「建造、營運及移交」模式興建的大欖隧道，是新界西北連接市區的主要道路之一，現時私家車和的士收58元、輕型貨車至重型貨車收64元至79元不等，公共及私家小巴至巴士則介乎126元至213元。運輸及物流局向立法會提交文件指，計劃收回隧道後實施「易通行」不停車繳費服務和拆除收費亭，又闡述擬議的3個減價方案，其中兩個都是全日不分時段劃一收費。

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私家車商用車收35元或引過量車流

首個方案是私家車、的士和商用車輛收費減至45元，當局預期大欖隧道車流量將上升並盡用其容車量，同時隧道仍可維持交通暢順，亦可紓緩屯門公路以至吐露港公路現時的交通。另一方案是私家車、的士和商用車輛減價至35元，不過政府預期這會誘發過量的額外車流，造成隧道擠塞，繁忙時段車流量將超出其容車量最少約5%，對進一步疏導屯門公路和吐露港公路的作用並不明顯，惟卻會增加大欖隧道附近主要幹道和元朗區內道路的交通壓力。

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至於分時段收費方案，當局建議私家車繁忙時段收45元、一般時段收35元、非繁忙時段收20元，的士則劃一全日收30元、貨車和巴士等商用車全日45元，與3條過海隧道現時對各車輛類別的收費安排一致。當局強調，在大欖隧道實施分時段收費的調控交通效果，預計未必如過海隧道般明顯，並預期整體交通情況將與首個方案相若，但整體隧道費收入會減少。

政府稱方案須平衡免顧此失彼

當局指，大欖隧道的收費調整方案須力求平衡，在回應市民、駕駛者和運輸業界下調收費的訴求的同時，亦要顧及其預期交通效果，發揮隧道紓緩屯門公路以至吐露港公路繁忙交通的作用，以及避免因收費水平過低而引致大欖隧道出現擠塞，影響所有大欖隧道包括公共交通和商用車等使用者出行，導致顧此失彼。

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