大欖隧道｜政府午夜起接收　陳美寶指示需確保接管工作暢順

政府將於午夜12時起接收大欖隧道，運輸及物流局局長陳美寶指示運輸署及營辦商確保接管工作順暢及安全，做好資訊發放，並要求為應變預案及後備系統等作好準備。

陳美寶相信新收費將可釋放隧道剩餘容量

運輸及物流局在社交網頁說，陳美寶欣悉隧道現有員工將獲新營辦商優先聘請 ，特別感謝各隧道公司前線員工多年服務，在不同崗位默默耕耘，確保道路暢順，成就無數安全出行的旅程。

陳美寶說，大欖隧道是香港最後一條以「建造、營運及移交」形式運作的隧道，欖隧30年的專營權結束，標誌著香港交通發展正式揭開新一頁，香港所有收費隧道將全面實施「易通行」不停車繳費服務，真正做到「易行易過易通行」。政府接管欖隧後，所有車種收費大幅下調，私家車和電單車將實施分時段收費，減幅介乎22%至80%不等。私家車於星期一至六繁忙、一般和非繁忙時段的收費分別為45元、30元和18元，星期日及公眾假期全日劃一18元；電單車各時段收費為私家車的40%，介乎7.2元至18元。的士及其他商用車則維持所有日子固定收費，的士28元，其他商用車43元。