大澳中華白海豚頸部纏繩網民求助　學會：活動正常不宜干預或救援

一張圖片昨日（18日）在社交平台上流傳，上傳者表示在大澳海面發現一隻中華白海豚頸部纏繩，深入皮肉，已經明顯將身軀分為兩截，擔心其生命安全，希望有人能救救海豚。多名網民隨即於帖文中討論。

「香港海豚保育學會」向傳媒表示，一直有觀察香港境內的白海豚和江豚情況，相中所述的白海豚編號WL79，又叫「V仔」，已經觀察約10年；又指「V仔」自4月頸部纏繩，一直持續留意；目前牠活動正常，「包括食嘢、正常游水、同其他海豚朋友聯誼」，不宜捕捉或麻醉，以免造成更大傷害。她強調，小型海豚遇到此情況，沒有一種人為干預或救援是對海豚是安全的：「唔應該捉佢、麻醉佢，因為會對佢影響仲大，傷害到佢，希望大家明白。」目前牠的活動狀態不錯，亦無擱淺跡象，唯有待牠自己脫掉，或是圈住繩索來生活。市民若想幫助海豚生活得更好，唯有由其他地方着手，包括保護大嶼山水域、減少干擾、垃圾等等。可從減少海洋垃圾等方面下手，保護中華白海豚。