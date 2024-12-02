大澳擱淺鯨魚死亡 漁護署：消化系統有大型帆布袋 死因待定 專家料自身健康問題誤闖港水域

大澳水域擱淺的鯨魚昨凌晨證實死亡。漁護署解剖鯨魚發現，其消化系統內有一個大型帆布袋，又發現鯨魚身上有表面傷痕，料是擱淺時造成。署方初步評估鯨魚屬喙鯨科，品種有待確認。有專家估計，該條鯨魚身體狀況或本來不好，導致導航出問題而誤闖香港水域；又指鯨魚身上有細小傷口，但非致命傷，死因有待解剖研究。

漁護署前日下午接獲警方報告，在大嶼山二澳水域發現有活體鯨豚擱淺。晚上7時許，大澳南面石仔埗街附近水域，發現懷疑鯨魚擱淺，從網上流傳片段可見，鯨魚在近岸淺水位置不斷掙扎，身上流血染紅水面。其後漁護署和香港海洋公園保育基金人員到場拯救；獸醫為鯨魚麻醉診斷時，發現牠非常虛弱，終在診斷期間死亡。鯨魚屍體隨後運至大欖水警基地，再運至漁護署大嶼山海岸公園石壁管理站，解剖研究死因。

漁護署昨晚指，未有發現鯨魚身上有被螺旋槳傷害或曾受船隻猛烈撞擊的痕跡，但身上發現有一些表面傷痕，料在擱淺時造成。獸醫亦發現在鯨魚的消化系統內有一個尺寸88×52厘米的大型帆布袋，死因待進一步分析。署方初步估計該鯨魚應該屬喙鯨科，品種待確認，體長約6至7米，性別為雄性。香港海豚保育學會會長鄭家泰向本報表示，今次是首次在香港發現此類鯨魚，估計牠在闖入香港水域前，身體狀況已不太好，導致其導航出現問題，結果誤闖香港水域。他續指，從照片上發現鯨魚身上有細微的傷口，但並非致命傷；而身上無明顯傷痕，估計被船撞的機會較低，死因有待解剖結果。

精神壓力大可致病情急速惡化 鄭家泰表示，鯨魚擱淺後，離開熟悉的居住環境，令其精神壓力很大；倘鯨魚本身有傷，會加速牠身體情況惡化。對於可否把鯨魚推回海中，鄭家泰指，如果鯨魚本身有傷，未必有能力游走。香港海豚保育學會估計鯨魚屬朗氏印太喙鯨，鄭家泰稱，該品種首度在香港發現，行蹤神秘，通常僅在很深的水域才看到，目前對其認識不多，雖然在一些保育名錄上牠不算瀕危物種，但亦不代表數目很多。