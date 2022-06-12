大澳文物酒店多項社區活動賀10周年

由舊大澳警署活化而成的大澳文物酒店，今年踏入10周年，同時亦是舊大澳警署建成120周年，昨日（11日）舉行「大澳文物酒店十周年誌慶．連繫大澳社區一百二十周年」典禮，行政長官林鄭月娥、行政會議非官守議員召集人陳智思、發展局副局長廖振新、離島區議會主席余漢坤等主禮。酒店將展開連串慶祝活動，包括策劃公共藝術裝置、舉辦「120年『大澳傳承』攝影比賽」，推出精選餐飲及提升住宿體驗。

典禮上，嘉賓一同欣賞由中華基督教會大澳小學學生以大澳獨有的水鄉婚禮、神功戲和龍舟遊涌等活動造型的時裝表演，展現大澳傳統風貌，推廣文化傳承。香港歷史文物保育建設董事黃永光先生在典禮上致辭指，感謝行政長官及發展局大力推動可持續發展及文化保育，為下一代保存文化瑰寶及集體回憶。他並感謝團隊為滿載歷史的建築注入新動力，以及大澳社區長久支持。

中華基督教會大澳小學學生以大澳獨有的水鄉婚禮、神功戲、龍舟遊涌等活動造型粉墨登場，在典禮上進行時裝表演，展現大澳文化特色。

多項 活動 共慶10周年

大澳文物酒店推出多項活動慶祝10周年。酒店全面優化，9間客房及文物探知中心，為訪客帶來煥然一新的住宿體驗。由即日起至9月30日，酒店推出10周年期間限定下午茶，限時優惠港幣120元，當中有10道以當地食材製作的經典菜式。為推廣大澳社區發展，酒店推出藝術社區項目「大澳藝術活化計劃」，多幅壁畫及藝術裝置為大澳社區生色不少。今年夏季再加推「120年『大澳傳承』攝影比賽」，20名最佳照片得獎者可以贏得「終極大澳住宿體驗」，享受由市區到酒店的接送服務及住宿一晚。

支持大澳經濟 鼓勵本地就業

大澳文物酒店乃「活化歷史建築伙伴計劃」下的項目之一，以非牟利機構社會企業形式營運，收益用作維修及保養酒店之用，於2012年3月開業以來，接待逾170萬名本地及海外旅客。酒店十分著重支援大澳社區經濟，其中一半員工為大澳或大嶼山本地居民，透過提供就業機會、採用本地服務承辦商、採用當地食材、舉辦導賞團等，致力推動大澳本地經濟的可持續發展及生態旅遊。

關懷大澳 社區 支援 老幼

適逢舊大澳警署120周年，香港歷史文物保育建設繼續推出多項社區計劃，支援大澳發展，包括與中華基督教會大澳小學合作，展開「中華基督教會大澳小學支援學校發展計劃」，支援學生發展、教師培訓、改善學校設施及保育自然生態環境；亦協助修復大澳受損棚屋，讓村內老人居有其所。大澳文物酒店自2020年開展「酒店業青年領袖計劃」，今年7月將再展開第三屆，繼續培育更多年輕一代投身酒店業、生態旅遊及文化保育，並讓他們在大澳文物酒店中實習。