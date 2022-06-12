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2022-06-12 07:30:00

大澳文物酒店多項社區活動賀10周年

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大澳文物酒店多項社區活動賀10周年

大澳文物酒店昨日（11日）舉行「大澳文物酒店十周年誌慶．連繫大澳社區一百二十周年」典禮，行政長官林鄭月娥、行政會議非官守議員召集人陳智思、發展局副局長廖振新、新界鄉議局主席劉業強、離島區議會主席余漢坤等擔任主禮嘉賓。

舊大澳警署活化而成的大澳文物酒店，今年踏入10周年，同時亦是舊大澳警署建成120周年，昨日（11日）舉行「大澳文物酒店十周年誌慶．連繫大澳社區一百二十周年」典禮，行政長官林鄭月娥、行政會議非官守議員召集人陳智思、發展局副局長廖振新、離島區議會主席余漢坤等主禮。酒店將展開連串慶祝活動，包括策劃公共藝術裝置、舉辦120年『大澳傳承』攝影比賽」推出精選餐飲及提升住宿體驗

香港歷史文物保育建設有限公司董事黃永光先生

香港歷史文物保育建設有限公司董事黃永光先生感謝大澳社區大力支持，承傳百年漁村的風華。

典禮上，嘉賓一同欣賞由中華基督教會大澳小學學生以大澳獨有的水鄉婚禮、神功戲龍舟遊涌等活動造型的時裝表演，展現大澳傳統風，推廣文化傳承。香港歷史文物保育建設董事黃永光先生在典禮上致辭感謝行政長官及發展局大力推動可持續發展及文化保育為下一代保存文化瑰寶及集體回憶他並感謝團隊滿載歷史的建築注入新動力，以及大澳社區長久支持。

中華基督教會大澳小學學生以大澳獨有的水鄉婚禮、神功戲、龍舟遊涌等活動造型粉墨登場，在典禮上進行時裝表演，展現大澳文化特色。

中華基督教會大澳小學學生以大澳獨有的水鄉婚禮、神功戲、龍舟遊涌等活動造型粉墨登場，在典禮上進行時裝表演，展現大澳文化特色。

多項活動共慶10周年

大澳文物酒店推出多項活動慶祝10周年。酒店全面優化，9間客房及文物探知中心，為訪客帶來煥然一新的住宿體驗。由即日起930日，酒店推出10周年期間限定下午茶，限時優惠港幣120元，當中有10道以當地食材製作的經典菜式。為推廣大澳社區發展，酒店推出藝術社區項目「大澳藝術活化計劃」，多幅壁畫及藝術裝置為大澳社區生色不少今年夏季再加推120年『大澳傳承』攝影比賽」，20名最佳照片得獎者可以贏得「終極大澳住宿體驗」，享受由市區到酒店的接送服務及住宿一晚。

 

支持大澳經濟　鼓勵本地就業

大澳文物酒店「活化歷史建築伙伴計劃」下的項目之一，以非牟利機構社會企業形式營運，收益用作維修及保養酒店之用，於20123月開業以來，接待逾170萬名本地及海外旅客。酒店十分著重支大澳社區經濟，其中一半員工為大澳或大嶼山本地居民，透過提供就業機會、採用本地服務承辦商、採用當地食材、舉辦導賞團等，致力推動大澳本地經濟的可持續發展及生態旅遊。

 

關懷大澳社區　支援老幼

適逢舊大澳警署120周年，香港歷史文物保育建設繼續推出多項社區計劃，支大澳發展，包括與中華基督教會大澳小學合作，展開「中華基督教會大澳小學支援學校發展計劃」，支援學生發展、教師培訓、改善學校設施及保育自然生態環境；亦協助修復大澳受損棚屋，讓村內老人居有其所大澳文物酒店自2020年開展「酒店業青年領袖計劃」，今年7將再展開第三屆，繼續培育更多年輕一代投身酒店業、生態旅遊及文化保育，並讓他們在大澳文物酒店中實習。

適逢舊大澳警署120周年，香港歷史文物保育建設繼續推出多項社區計劃，包括與中華基督教會大澳小學合作，展開「中華基督教會大澳小學支援學校發展計劃」，支援學生發展、教師培訓、改善學校設施及保育自然生態環境等。

適逢舊大澳警署120周年，香港歷史文物保育建設繼續推出多項社區計劃，包括與中華基督教會大澳小學合作，展開「中華基督教會大澳小學支援學校發展計劃」，支援學生發展、教師培訓、改善學校設施及保育自然生態環境等。

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