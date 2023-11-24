大澳景點｜警署活化成文物酒店 百年遺迹展現中西合璧色彩

走在香港街頭，既可看到新穎的摩天大廈，又不時發現夾雜其中的歷史建築，如此有趣的畫面，正是香港的魅力之一。當中，不少歷史建築經活化後，恍如重生，像依山而建的舊大澳警署，變身大澳文物酒店後，新舊交錯的面貌，更添吸引力。
大澳警署1902年落成
大澳文物酒店前身的舊大澳警署，於1902年落成，當時為了打擊沿海的猖獗海盜，警隊在大澳碼頭附近的小山丘上興建了警署。它是最早建設的離島警署，也是當地最古老的西式建築之一。根據1903年政府憲報，大澳警署由兩座建築物組成，分別是兩層高的主樓和附屬建築。主樓的設計有中式瓦屋頂、飛簷、拱形陽台、法式落地雙扇玻璃門等，都呈現殖民地的建築風格。在主樓的地下，設有報案室及兩個羈留室，樓上為警員宿舍、三間浴室及一間儲物室。由主樓建有一條有蓋天橋，延伸至附屬建築，而該處設有廚房、乾衣室、儲物室、讓印度籍人員使用的浴室、傳譯員的房間，及工人宿舍和廁所。
大澳警署由水警管轄 警員兼做「和事佬」排難解紛
大澳警署的警員隸屬水警管轄，初時，派駐警署的只有15人，直至1950年代初，警署也只有14名警員、一名傳譯員及一名助理。不過，大澳警署的警察主要職責，包括利用舢舨在大澳社區進行巡邏，保障治安，打擊罪惡，更會同時兼顧「和事佬」角色，為居民排解家庭糾紛或調解紛爭。50年代起，大澳警署的警務人員逐漸增加，因而曾進行多次修建、增建工程。1983年，警署的駐守警員已多逾180名。
大澳警署1996年關閉 2009年成為首批活化歷史建築
1988年，大澳警署被評定為三級歷史建築。其後，隨着大澳的罪案率不斷下降，1996年起大澳警署改為巡邏警崗，大部分駐守警員被調派到龍田邨報案中心。同年12月，大澳警崗正式關閉。2009年，空置的舊大澳警署改列為二級歷史建築，並成為特區政府推行的「活化歷史建築伙伴計劃」首批活化歷史建築之一。2012年，大澳警署翻新後，變身成為大澳文物酒店，並將一磚一瓦都保存下來，好像木門框、舊壁爐、木地板和天花等。
警署活化變身大澳文物酒店 套房名稱以水警職級、水警輪命名
酒店設有9間具特色的海景套房，全部以警察職級、大澳地標或水警輪命名，例如昔日大澳警署的軍械庫及接見室，變成了客房「處長室」（處長指警隊最高負責人）、大澳警署辦公室改建為客房「海馬」（水警指揮船）等。酒店套房向海一方，門外設有長長的走廊，門窗都安裝了木製百葉片，房內保存了英國傳統的壁爐，滲透着昔日殖民地的設計色彩。
至於原本設於地下的報案室和羈留室，則改建為文物探知中心和展覽廳，公眾可以進內參觀，一看百年前大澳警署的遺迹。還有主樓附屬建築的天台，翻新後加裝了玻璃上蓋及落地大玻璃窗，成為了一間雅致的餐廳。2013年，大澳文物酒店獲得聯合國教科文組頒發「亞太區文物古迹保護獎」，其保育成效得到肯定。
由百年歷史的舊大澳警署，活化成為中西合璧的大澳文物酒店，是歷史建築成功保育的最佳示範之一。同時，大澳文物酒店成為大澳的新地標，吸引中外遊客參觀和入住，在推動香港旅遊、文化保育的發展，都扮演了重要角色。
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