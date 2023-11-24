大澳景點｜警署活化成文物酒店 百年遺迹展現中西合璧色彩

走在香港街頭，既可看到新穎的摩天大廈，又不時發現夾雜其中的歷史建築，如此有趣的畫面，正是香港的魅力之一。當中，不少歷史建築經活化後，恍如重生，像依山而建的舊大澳警署，變身大澳文物酒店後，新舊交錯的面貌，更添吸引力。

大澳警署1902年落成 大澳文物酒店前身的舊大澳警署，於1902年落成，當時為了打擊沿海的猖獗海盜，警隊在大澳碼頭附近的小山丘上興建了警署。它是最早建設的離島警署，也是當地最古老的西式建築之一。根據1903年政府憲報，大澳警署由兩座建築物組成，分別是兩層高的主樓和附屬建築。主樓的設計有中式瓦屋頂、飛簷、拱形陽台、法式落地雙扇玻璃門等，都呈現殖民地的建築風格。在主樓的地下，設有報案室及兩個羈留室，樓上為警員宿舍、三間浴室及一間儲物室。由主樓建有一條有蓋天橋，延伸至附屬建築，而該處設有廚房、乾衣室、儲物室、讓印度籍人員使用的浴室、傳譯員的房間，及工人宿舍和廁所。

大澳警署由水警管轄 警員兼做「和事佬」排難解紛 大澳警署的警員隸屬水警管轄，初時，派駐警署的只有15人，直至1950年代初，警署也只有14名警員、一名傳譯員及一名助理。不過，大澳警署的警察主要職責，包括利用舢舨在大澳社區進行巡邏，保障治安，打擊罪惡，更會同時兼顧「和事佬」角色，為居民排解家庭糾紛或調解紛爭。50年代起，大澳警署的警務人員逐漸增加，因而曾進行多次修建、增建工程。1983年，警署的駐守警員已多逾180名。 大澳警署1996年關閉 2009年成為首批活化歷史建築 1988年，大澳警署被評定為三級歷史建築。其後，隨着大澳的罪案率不斷下降，1996年起大澳警署改為巡邏警崗，大部分駐守警員被調派到龍田邨報案中心。同年12月，大澳警崗正式關閉。2009年，空置的舊大澳警署改列為二級歷史建築，並成為特區政府推行的「活化歷史建築伙伴計劃」首批活化歷史建築之一。2012年，大澳警署翻新後，變身成為大澳文物酒店，並將一磚一瓦都保存下來，好像木門框、舊壁爐、木地板和天花等。