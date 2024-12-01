大澳鯨魚擱淺｜身體虛弱凌晨零時死亡 屍體將解剖研究死因(多圖有片)

​大澳水域昨日發現一條鯨魚擱淺，漁農自然護理署今日凌晨2時51分表示，經海洋公園獸醫初步評估認為，該條鯨魚已經受傷。當獸醫為該條鯨魚進行麻醉，以作進一步診斷期間，發現鯨魚的身體狀況非常虛弱，最終在診斷期間死亡，死亡時間為約凌晨零時。漁護署與海洋公園獸醫將會為鯨魚屍體進行解剖，以研究死因。

漁護署昨日（11月30日）下午接獲警方報告，於大嶼山二澳水域發現有活體鯨豚擱淺。至入夜，漁護署及香港海洋公園保育基金人員在大澳水域發現一條鯨魚擱淺，根據初步評估，該條鯨魚身長約5至6米，身上有傷口。香港海豚保育學會表示，早上出海曾經觀察到該鯨魚在大澳離岸正常游泳，暫時猜測是全世界最罕見的朗氏印太喙鯨。

網上影片可見，鯨魚背部有傷口滲血，海水混雜血水，不時擺尾噴氣掙扎，大批市民於岸邊圍觀，有警員拉起封鎖線。由於大澳正在退潮，多名居民擔心鯨魚擱淺，曾於晚上落海嘗試把鯨魚移到水深處。

漁護署已立即啓動「香港水域內發現非本地棲息鯨豚動物的應變計劃」，聯同相關部門及保育基金人員巡查該處一帶水域，並正與保育基金專家評估該條鯨魚的身體狀況及採取合適的拯救措施。漁護署呼籲市民和船隻，切勿接近該條鯨魚，以免對牠造成危險。

