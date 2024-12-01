大澳鯨魚擱淺｜身體虛弱凌晨零時死亡 屍體運至海岸公園管理站解剖(多圖有片)

​大澳水域昨日發現一條鯨魚擱淺，漁農自然護理署今日凌晨2時51分表示，經海洋公園獸醫初步評估認為，該條鯨魚已經受傷。當獸醫為該條鯨魚進行麻醉，以作進一步診斷期間，發現鯨魚的身體狀況非常虛弱，最終在診斷期間死亡，死亡時間為約凌晨零時。漁護署與海洋公園獸醫將會為鯨魚屍體進行解剖，以研究死因。

鯨魚屍體於今日(1日)凌晨時份被運到大欖水警基地安置，至中午有吊臂車到達水警基地將鯨屍吊起運走，並運至海岸公園石壁管理站進行解剖，以研究死因。