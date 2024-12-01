大澳鯨魚擱淺｜身體虛弱凌晨零時死亡 漁護署：體內有大型帆布袋 死因待確認(多圖有片)

​大澳水域昨日發現一條鯨魚擱淺，漁農自然護理署今日凌晨2時51分表示，經海洋公園獸醫初步評估認為，該條鯨魚已經受傷。當獸醫為該條鯨魚進行麻醉，以作進一步診斷期間，發現鯨魚的身體狀況非常虛弱，最終在診斷期間死亡，死亡時間為約凌晨零時。漁護署與海洋公園獸醫將會為鯨魚屍體進行解剖，以研究死因。

漁護署今晚(1日)表示，解剖期間未有發現鯨魚身上有被螺旋槳傷害或曾受船隻猛烈撞擊的痕跡。但獸醫在鯨魚身上發現有一些表面傷痕，可能因鯨魚曾擱淺於淺水區域而造成。獸醫亦發現在鯨魚的消化系統內有一個尺寸為88x52cm的大型帆布袋，但鯨魚最終死因需要進一步分析。