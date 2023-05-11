大灣區中醫專家帶領35醫管局中醫師　研針灸腫瘤科納中西醫協作

醫管局去年展開大灣區中醫訪問學者計劃，3名中醫專家已先後抵港和與本地醫護交流，包括首次以師徒形式，向本地中醫師提供住院臨床和中西醫協作培訓。計劃原先為期一年、邀請到3位中醫專家到港，當局透露計劃將會繼續並希望「唔想有時限」，並相信在廣東省中醫藥局的支持下，到港交流中醫專家的人才庫將會愈見鼎盛。

大灣區中醫訪問學者計劃將延續

醫管局總行政經理(中醫)黃巧雲稱，在現有3個中西醫協作病種，即中風、癌症紓緩和骨骼痛症外，正探索能否納入呼吸外科作為第四個病種，日後亦計劃加入腫瘤科、腦病科、神經外科等病種。她表示，兩個階段共有35名本地中醫師參與師徒計劃，他們會被分派到不同病房實習，涉及2間急症醫院和3間療養醫院。