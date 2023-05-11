大灣區中醫專家帶領35醫管局中醫師　研針灸腫瘤科納中西醫協作

醫管局去年展開大灣區中醫訪問學者計劃，3名中醫專家已先後抵港和與本地醫護交流，包括首次以師徒形式，向本地中醫師提供住院臨床和中西醫協作培訓。計劃原先為期一年、邀請到3位中醫專家到港，當局透露計劃將會繼續並希望「唔想有時限」，並相信在廣東省中醫藥局的支持下，到港交流中醫專家的人才庫將會愈見鼎盛。
大灣區中醫訪問學者計劃將延續
醫管局總行政經理(中醫)黃巧雲稱，在現有3個中西醫協作病種，即中風、癌症紓緩和骨骼痛症外，正探索能否納入呼吸外科作為第四個病種，日後亦計劃加入腫瘤科、腦病科、神經外科等病種。她表示，兩個階段共有35名本地中醫師參與師徒計劃，他們會被分派到不同病房實習，涉及2間急症醫院和3間療養醫院。
謝東平肯定參與計劃者有進步
赴港參與計劃的廣東省中醫院大科主任鄒旭表示，本港中醫培訓與內地的各有優勢，並指中西醫協作治療模式得到病人認同、覺得效果不錯，希望之後可進一步擴大適用病種。他又說，對他而言來港交流也是學習過程，會把本港值得學習的做法帶點內地，進一步促進中醫藥發展。
另一名來港中醫專家、廣東省中醫院主任中醫師謝東平指，以師徒形式培訓期間會與本地中醫師共同商討和討論病人治療情況，希望得出最有效的方案，又肯定其帶領的本地中醫師有明顯進步。他又讚揚接觸過的本地西醫對中醫持開放態度，雙方交流沒有前設，大家都是針對個案和病人希望解決問題。