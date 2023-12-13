大灣區個人信息跨境流動標準合同公布　簡化內地個人信息到港

創科及工業局國家網信辦今(13日) 共同發布《粵港澳大灣區(內地、香港)個人信息跨境流動標準合同》（下稱《合同》）便利措施及先行先試安排，以促進及簡化大灣區內地城市的個人信息跨境流動到香港的安排。對此，創科局表示感謝，認為能助力香港更好融入國家發展大局，強調《合同》屬於行政措施，並不影響私隱公署按《個人私隱條例》對條例的遵守情況作出監察及監管，香港個人資料的處理及出境會按自願原則並按照《私隱條例》受規管。

按今年6月創科局與國家網信辦共同簽署的《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》的協議框架，《大灣區標準合同》為首項推動大灣區個人信息跨境安全有序流動的便利措施，讓大灣區內地城市和香港兩地的個人及機構可以按自願原則及統一的範本訂立標準合同，規範合同雙方就個人信息保護的責任和義務。《合同》將簡化涉及大灣區的9個內地城市和香港之間就內地個人信息跨境流動的合規安排，同時免除了內地數據跨境安全管理框架下就有關個人信息處理者跨境轉移個人信息的數量限制，以及簡化相關個人信息保護影響評估的評估內容。