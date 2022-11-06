大灣區武術聯盟成立 講好「中國武術」故事

香港武術聯會、廣東省武術協會及屬下九個市的武協，以及澳門武術總會共同成立「粵港澳大灣區武術聯盟」，昨在香港舉行「慶祝香港回歸25周年暨粵港澳大灣區武術聯盟就職典禮晚會」。

粵港澳大灣區武術聯盟發起人、顧問委員會主席、亞洲武術聯會主席、香港武術聯會會長霍震寰致歡迎辭時表示，粵港澳大灣區武術聯盟的成立，將更好的凝聚武術同好，攜手與國際社會進行全方位交流，致力將優秀的中華傳統文化推廣到世界各地，向世界講好「中國武術」故事。

他又指，香港擔任武術聯盟秘書處，將會配合大家充分發揮整個大灣區的地區綜合優勢和協同發展力量，推動傳統武術的挖掘、整理、保存、創新和發展，凝聚民心，弘揚中華武術精神，為建設國家形象、建立文化自信、增強民族文化認同、提升中華文化軟實力、推動民族文化輸出、促進青少年交流等方面貢獻力量。

國家體育總局武術運動管理中心主任、中國武術協會副主席陳恩堂則指，相信粵港澳大灣區武術聯盟的成立，將為三地武術發展注入新的活力，為中華武術更快更好地走向世界做出新貢獻。

粵港澳大灣區武術聯盟的組織成員包括香港武術聯會會長霍震寰，國家體育總局武術運動管理中心副主任、國家體育總局武術研究院副院長徐翔鴻，中國武術協會副主席、廣東省武術協會主席田新德，澳門武術總會理事長陳永傑，以及粵港澳大灣區武術聯盟理事會成員趙式慶。

全國政協副主席梁振英、行政會議召集人葉劉淑儀、文化體育局及旅遊局副局長劉震、基本法委員會前副主任梁愛詩、港協暨奧委會會長霍震霆、立法會議員霍啟剛和馬逢國等，昨亦有到場參與典禮。