大灣區航空削航班｜陳美寶促做好善後 消委會接兩投訴涉款約8000元(更新)

運輸及物流局局長陳美寶今日(21日)表示，昨晚已致電航空公司管理層表示高度關注，並要求約一星期內向局方提交報告交代事件，局方及民航處今早已約見大灣區航空管理層，進一步了解事件。當局要求公司要以保障旅客權益為依歸，並要盡量將對乘客影響減至最少。至於事件善後和跟進，局方已要求航空公司要跟航班及機票保障跟進，包括安排替代航班或退款，至於有乘客由原先航點，被安排乘搭其他班次，到當地後的交通費用，航空公司都需要根據機制作補償和保障。大灣區航空今早已分享初步數據，局方希望公司一星期內，將事件始末，以及未來改善及跟進安排，向政府匯報，局方會做好監管及把關工作，

大灣區航空以新飛機未能交付為由，取消多班前往日本、南韓等地的航班，2月至3月期間合共取消128班航班，涉及約5,500名乘客。至於農曆新年期間的航班，則未有受今次事件影響。

她說明白大灣區航空規模較細，正慢慢成長，航班數目相對較少同時航點有增新，局方期望協助其增長，同時在穩健步伐發展，未來會保持溝通，相信公司會就今次事件汲經驗教訓，無論人手及電腦系統都要預留足夠空間，編配時更具彈性及穩妥。她又說，空運牌照局定期要求航空公司就營運交周期報告，確保有關公司在健康穩定的情況營運，以保障乘客權益。

取消128班航班涉5500名乘客 提出暫停首爾航線

大灣區航空指，由於已訂購的新飛機的付運出現延誤，加上機隊中個別客機需進行定期檢查，暫時未能投入服務，對此向所有受影響的乘客致歉，現已主動與乘客聯絡，為他們安排轉乘其他航班、更改機票、退票，並豁免相關費用，或按個別情況作出賠償，盡量減低對行程造成的影響。

公司已即時就此事進行內部檢討，客戶服務中心亦已增派人手，加快處理客戶的票務安排。另外，首爾航線的經營由於長期未如理想，經審慎考慮後，已向香港及南韓相關機構提出暫停此航線的服務。