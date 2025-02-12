大灣區航空削航班｜陳美寶：大灣區航空需每月定時交報告　倘取消航班要提書面報告

就大灣區航空公司在2月及3月取消多班航班一事，政府分別於上月29日及上周五(7日)收到大灣區航空按政府要求向民航處提交的報告及補充資料。

報告顯示，是次航班編排失誤的主要成因是內部缺乏溝通以及客戶服務運作未能作出配合。大灣區航空指已深入檢視和採取必要措施聯絡所有5,000多個受影響乘客，並妥善提供替代方案，包括退票及轉乘其他航班。報告又提出多項改善措施，包括加強航班調配安排的內部管理程序、就航班時間表及航點的改動增強內部溝通、確保機隊與人手的穩定性與可靠性，以及加強客戶服務應對突發事件的能力。運輸及物流局及民航處會密切跟進，防止同類事件再次發生，政府亦會繼續與大灣區航空保持緊密溝通。