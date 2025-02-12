熱門搜尋:
情人節2025 產志賀毒素 富豪雪糕車 大S離世 DeepSeek 新店關注組 朗天峰 行山路線 網上熱話 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-02-12 12:57:44

大灣區航空削航班｜陳美寶：大灣區航空需每月定時交報告　倘取消航班要提書面報告

分享：
c3bnqt6d8koc_1.jpg

陳美寶稱大灣區航空需每月定時交報告，倘取消航班要提書面報告。(資料圖片)

adblk5

就大灣區航空公司在2月及3月取消多班航班一事，政府分別於上月29日及上周五(7)收到大灣區航空按政府要求向民航處提交的報告及補充資料。

報告顯示，是次航班編排失誤的主要成因是內部缺乏溝通以及客戶服務運作未能作出配合。大灣區航空指已深入檢視和採取必要措施聯絡所有5,000多個受影響乘客，並妥善提供替代方案，包括退票及轉乘其他航班。報告又提出多項改善措施，包括加強航班調配安排的內部管理程序、就航班時間表及航點的改動增強內部溝通、確保機隊與人手的穩定性與可靠性，以及加強客戶服務應對突發事件的能力。運輸及物流局及民航處會密切跟進，防止同類事件再次發生，政府亦會繼續與大灣區航空保持緊密溝通。

adblk6
353fddbd-de27-4ac6-b738-966adbbd1130.jpg

陳美寶：大灣區航空需每月定時交報告，倘取消航班要提書面報告。(資料圖片)

政府一向有完善機制

運輸及物流局局長陳美寶表示，報告顯示取消航班的原因是內部航班編配時規劃上未如理想，內部溝通亦有問題。政府認為大灣區航空需要在航班編配上，適當地制定有效規劃程序；增强内部溝通及強客戶服務，尤其是節日等高峰期。她強調，政府一向有完善機制，運輸及物流局和民航處每半年約見航空公司，空運牌照局亦有定時要求航空公司提交報告，亦表示日後大灣區航空每個月提交定時報告，如航班需時取消均須提交書面報告予空運牌照局，當中要羅列有關資料。

2025全球最佳航空公司排名榜 2025全球最佳航空公司排名榜：25.嘉魯達印尼航空 (Garuda Indonesia) 2025全球最佳航空公司排名榜：24.毛里裘斯航空 (Air Mauritius) 2025全球最佳航空公司排名榜：23.喀里多尼亞航空 (Air Calin) 2025全球最佳航空公司排名榜：22.荷蘭皇家航空公司 (KLM) 2025全球最佳航空公司排名榜：21.法國航空 (Air France) 2025全球最佳航空公司排名榜：20.斯里蘭卡航空 (Sri Lankan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：19.越南航空 (Vietnam Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：18.星宇航空 (STARLUX Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：17.泰國國際航空 (Thai Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：16.加勒比海航空 (Air Caraibes) 2025全球最佳航空公司排名榜：15.墨西哥航空 (Aero Mexico) 2025全球最佳航空公司排名榜：14.全日空 (ANA) 2025全球最佳航空公司排名榜：13.維珍航空 (Virgin Atlantic) 2025全球最佳航空公司排名榜：12.斐濟航空 (Fiji Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：11.長榮航空 (EVA Air) 2025全球最佳航空公司排名榜：10.土耳其航空 (Turkish Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：9.阿提哈德航空 (Etihad) 2025全球最佳航空公司排名榜：8.澳洲航空 (Qantas) 2025全球最佳航空公司排名榜：7.日本航空 (Japan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：6.阿聯酋航空 (Emirates) 2025全球最佳航空公司排名榜：5.新加坡航空 (Singapore Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：4.國泰航空 2025全球最佳航空公司排名榜：3.紐西蘭航空 (Air New Zealand) 2025全球最佳航空公司排名榜：2.卡塔爾航空 (Qatar) 2025全球最佳航空公司排名榜：1.大韓航空 (Korean Air)

入App免費換走健康產品

入App免費換走健康產品