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2025-01-23 17:19:36

大灣區航空削航班｜陳美寶：如初生BB需政府協助　籲汲取教訓重建旅客信心

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大灣區航空削航班｜陳美寶：如初生BB需政府協助　籲汲取教訓重建旅客信心

大灣區航空削航班｜陳美寶：如初生BB需政府協助　籲汲取教訓重建旅客信心

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大灣區航空2月及3月期間取消128班航班，約5,500名乘客受影響。運輸及物流局局長陳美寶今日(23日)與傳媒午宴時表示，已要求大灣區航空一周內提交報告交代詳情，但強調「不是交了報告就代表事件結束」。她作為局長，有責任聯同各間本地航空公司，強調需力保香港國際航空樞紐「金漆招牌」，局方「有責任睇住」，促航空公司做好航班調度、人手編配，目前最重要是照顧好涉事旅客，將影響減到最低，並重建旅客對公司的信心，灣航亦要汲取教訓。

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需力保國際航空樞紐「金漆招牌」

陳美寶又提到，民航處每半年會定期檢視航班升降時段的安排，會就事件再審視灣航的航班編配，又明言，灣航今次航班管理「有改善空間」，會再跟灣航再作探討。

未必從賞罰制度出發

至於會否考慮引入懲罰機制，陳美寶指，未必會從賞罰制度出發，強調最希望能用盡珍貴的航班升降時段，又指大灣區航空在疫情期間成立，經營相當艱苦，有如「初生嬰兒開步走路」，會遇到很多非預期之內的問題，亦有很大的進步空間。她說，若公司在發展計劃，或向海外機場爭取航班升降時段方面需要協助，政府都會盡量協助，但強調並非偏幫，而是期望航空公司發展多元化，因此即使其他本地航空公司遇到問題，當局都會一視同仁。

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