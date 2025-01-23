大灣區航空削航班｜CEO﹕會按條款及個別情況補償乘客　消委會接獲5宗投訴

大灣區航空取消2月及3月的128班航班，消委會暫時接獲5宗相關投訴，共涉款約1.4萬元。大灣區航空行政總裁吳秀蘭強調2月5日後的航班才受影響，農曆新年期間的航班不受影響。她承認取消航班安排有疏漏，會加派人手處理客戶查詢。她強調會人性化處理每宗個案，按條款及個別情況補償乘客損失。

大灣區航空早前解釋由於新飛機付運有延誤，加上部分現有客機要定期檢查，導致需取消部分航班。吳秀蘭今早在一個電台節目補充，除了有關原因，部分旅遊熱門地如泰國曼谷，近期受詐騙營事件影響，減低旅客到當地的外遊意欲，導致需取消及整合部分航班。至於前年才開始營運的南韓首爾航線，吳秀蘭指由於競爭激烈，經營結果不理想，最終暫停航線服務，強調會作妥善安排。