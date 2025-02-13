大灣區航空取消班次 飛機交付遲非主因 揭內部欠溝通削航班違流程

大灣區航空本月起取消128班航班，早前解釋指因新飛機未能交付所致。不過，大灣區航空向政府提交的報告顯示，主要原因為管理團隊未有遵照取消航班的要求和流程、內部缺乏溝通和客戶服務運作未能配合。運輸及物流局指，飛機維修和新機未能到付等都不是事件的主因，希望大灣區航空能有效落實在報告提出的改善措施。

上月下旬網上傳出大灣區航空多班航班取消的消息，航空公司及後解釋因新飛機付運延誤、個別客機需要定期檢查，影響航班編排，因此本月和下月共取消128班分別前往日本、南韓、台灣等地航班，涉及約5,500名乘客。

航空公司按政府要求向民航處提交的報告指，128班取消航班當中，包括4班由包機商因應南韓務安國際機場發生嚴重飛機事故而取消。大灣區航空指，去年12月新聘的管理團隊未有遵照就航班取消決策的相關要求及流程、內部溝通不足，以及沒有考慮客戶服務部應付大量客戶查詢同時間湧現的能力，導致航班編排失誤。不過，報告未有再提及航空公司上月解釋的新飛機未能交付，以及有飛機需要維修等原因。

大灣區航空指，所有受影響乘客於上月26日已獲提供解決方案，如退票及轉乘其他航班。報告提出多項改善措施，包括加強航班調配安排的內部管理程序，包括每周審視已規劃航班的任何改動，並就航班時間表及航點的改動加強內部溝通、確保機隊與人手的穩定和可靠性，以及加強客戶服務應對突發事件的能力，又指相關管理團隊已經離職。