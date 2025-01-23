大灣區航空取消128航班暫停首爾航線 陳美寶促安排替代航班或退款

網上日前流出消息，大灣區航空於1至3月取消大量航班，該公司昨凌晨1時正式發稿回應證實會取消128班航班，涉及日本、泰國及南韓等航線，影響約5,500名乘客。有旅行社表示約百客人的行程須改期或取消。消委會表示，截至昨午5時共接獲兩宗相關投訴、涉款7,964元；運輸及物流局長陳美寶表示，已約見大灣區航空管理層，進一步了解事件；並要求航空公司跟進航班及機票保障，包括安排替代航班或退款等。 大灣區航空發聲明指，由於新飛機付運出現延誤，加上個別客機需定期檢查，暫未能投入服務，因此影響了航班編排；於2及3月期間合共取消128班航班(即64對來回航班)，涉及日本、泰國及南韓等航線約 5,500名乘客。

該公司指，已主動與乘客聯絡，為他們安排轉乘其他航班、更改機票、退票或就航班取消所引起的損失按個別情況作出賠償；又表示南韓首爾航線的經營由於長期未如理想，經審慎考慮後，已向香港及南韓相關機構提出暫停此航線的服務，如有進一步消息，會適時公布。大灣區航空行政總裁吳秀蘭指，目前農曆新年的航班不會受到影響，正審視4月及之後的航班編排。 有購買大灣區航空機票的市民對安排感無奈，並表示對該公司多少失去信心，將來購買機票時是否仍會選擇它有相當大保留。縱橫遊常務董事袁振寧表示，公司受事件影響的旅行團以日本仙台線為主，大部分受影響航班在3月，約百人的行程需要改期或取消。旅行社已通知受影響客戶安排，其中仙台團涉100人，惟航班是由每周4班減至3班，故影響較小。

運輸及物流局長陳美寶表示，高度關注事件，局方及民航處昨早已約見大灣區航空管理層了解事件；大灣區航空已分享初步數據，局方希望公司一星期內，將事件始末及未來改善及跟進安排，向政府匯報，強調局方會做好監管及把關工作。

