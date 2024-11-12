大灣區航空逆市出招 CEO吳秀蘭：不想為旅客添壓力

香港民航市場競爭一向激烈，鬥平又要鬥服務，上周五(11月8日)大灣區航空突然出招，任何票種一律包20kg寄艙行李，更可以免費揀位，新措施為旅客慳錢之餘，亦為對手增添壓力。大灣區航空行政總裁吳秀蘭解釋新措施的理念，指無論是商務還是休閑旅遊，都有托運行李的需要，她不想旅客在訂位時已經太大壓力(stressful)，要為行李位左計右計，令體驗打折扣。

宣布新措施時，吳秀蘭正隨該公司的新航線首航由香港飛抵浙江舟山，她在當地接受訪問時指，新措施正好反映大灣區航空作為價值型航空公司的定位，留意每一個環節，讓旅客覺得物有所值。她指，傳統航空公司服務全面，但亦反映在收費中，「上飛機條毛巾都已經計咗入去」，相反廉航就樣樣另外再計錢，去到另一個極端。她覺得兩者中間有一個位，可為乘客提供彈性選擇，但一些基本服務則必然要有，例如上機時一定會派一樽水。

她又舉例，大灣區航空在服務方面花心思，例如一般客機的飛機餐選擇有限，又統一送餐，而大灣區航空則會詢問乘客預先訂好的飛機餐何時進食，盡量做到「個餐一定熱辣辣」，她形容這種貼心服務有如私人飛機的服務水平。她笑言，該公司提供的飛機餐選擇不少，目前最受歡迎的依次是焗豬扒飯、餐蛋麵及港式格仔餅。