大灣區航空逆市出招 CEO吳秀蘭：不想為旅客添壓力

香港民航市場競爭一向激烈，鬥平又要鬥服務，上周五(11月8日)大灣區航空突然出招，任何票種一律包20kg寄艙行李，更可以免費揀位，新措施為旅客慳錢之餘，亦為對手增添壓力。大灣區航空行政總裁吳秀蘭解釋新措施的理念，指無論是商務還是休閑旅遊，都有托運行李的需要，她不想旅客在訂位時已經太大壓力(stressful)，要為行李位左計右計，令體驗打折扣。
宣布新措施時，吳秀蘭正隨該公司的新航線首航由香港飛抵浙江舟山，她在當地接受訪問時指，新措施正好反映大灣區航空作為價值型航空公司的定位，留意每一個環節，讓旅客覺得物有所值。她指，傳統航空公司服務全面，但亦反映在收費中，「上飛機條毛巾都已經計咗入去」，相反廉航就樣樣另外再計錢，去到另一個極端。她覺得兩者中間有一個位，可為乘客提供彈性選擇，但一些基本服務則必然要有，例如上機時一定會派一樽水。
她又舉例，大灣區航空在服務方面花心思，例如一般客機的飛機餐選擇有限，又統一送餐，而大灣區航空則會詢問乘客預先訂好的飛機餐何時進食，盡量做到「個餐一定熱辣辣」，她形容這種貼心服務有如私人飛機的服務水平。她笑言，該公司提供的飛機餐選擇不少，目前最受歡迎的依次是焗豬扒飯、餐蛋麵及港式格仔餅。
直航舟山新航線 特快上普陀山
至於今次開通香港直飛舟山的新航線，相信對佛教徒別具意義，因為今後由香港前赴佛教聖地普陀山將會便捷得多，而每周3班航班提供不同的離港時間，可方便例如泰國等地的旅客在香港轉機赴舟山。另外，普陀山本身是內地旅客的熱門目的地，乘搭前往普陀山的渡輪往往大排長龍，大灣區航空的乘客在乘搭航班當日，只需出示登機證，即可在來往普陀山的碼頭及普陀山景區使用特別通道，減省排隊時間。吳秀蘭又指，新航班初期乘客相信以佛教人士為主，但舟山海產豐富，氣氛寧靜，本身是鄰近大城市如上海及寧波等的後花園，故亦適合度假休閒，期望遲些吸引更多其他類型旅客。
下月開辦黃山定期航線 一周3班
為進一步拓展內地航線網絡，大灣區航空將於下月4日開辦安徽省黃山的定期航班服務。新航線將提供每周3班(逢周三、五、日)來往香港與黃山(黃山屯溪國際機場)的航班。根據黃山市人民政府公布的數字，黃山風景區2023年全年共接待457萬名遊客，創歷年新高。
黃山位於華東安徽省南部，總面積達1,200平方公里，有「天下第一奇山」美譽，以壯麗天然景致聞名中外，黃山五絕——奇松、怪石、雲海、溫泉及冬雪，令遊客目不暇給。登上黃山觀賞變化萬千的日出日落絢麗美景，亦令人讚嘆不已。此外，聯合國教科文組織分別於1990年及2004年將黃山列入世界遺產及世界地質公園名冊上，足證黃山在文化及地質學上的重要價值。