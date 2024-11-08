大灣區航空香港至舟山昨首航，廖振新：為商旅文旅注入新動力。

大灣區航空的香港至浙江舟山定期航班昨天首航，今後將提供一星期 3 班來往香港與舟山的定期航班服務，此新航線亦是舟山首條國際航線。隨行的特區政府政府運輸及物流局副局長廖振新在舟山機場歡迎儀式上致詞讚揚新航線令兩地互動增加新契機，為商務旅遊及文化旅遊注入新動力。

東海集團董事長暨大灣區航空主席黃楚標致詞時亦表示，新航班將為推動舟山與香港兩地互聯互通、經貿合作、人文交流架起一座嶄新的「空中橋樑」。參與乘搭首航的還有該公司行政總裁吳秀蘭及董事會成員許漢忠、香港佛教聯合會會長釋寬運法師、香港舟山同鄉會會長周莉莉、機管局助理總經理—航空網絡發展莊偉祺，以及運輸及物流局政治助理陳閱川。航班昨日中午抵達舟山普陀山國際機場，舟山市人民政府隨即舉行了盛大的歡迎儀式，包括在停機坪上特別安排水門禮，慶祝舟山航線成功首航。歡迎儀式上，舟山普陀山國際機場董事長王行躍、浙江省機場集團黨委委員馮劍寒，以及舟山市副市長方鐵道均先後致辭。

