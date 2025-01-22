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2025-01-22 13:50:53

大灣區航空｜取消128班　陳美寶：促做好善後安排周內交報告(更新)

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大灣區航空取消128班航班涉5,500名乘客，並提出暫停首爾航線。(資料圖片)

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大灣區航空以新飛機未能交付為由，取消多班前往日本、南韓等地的航班，2月至3月期間合共取消128班航班，涉及約5,500名乘客。至於農曆新年期間的航班，則未有受今次事件影響。

運輸及物流局局長陳美寶今日(21日)表示，局方及民航處今早已約見大灣區航空管理層了解情况，要求做好乘客善後，做好退款或改乘航班安排，她更指，乘客因更改航班而引致的額外交通費用，航空公司方面也應安機制作出補償。她預料，大灣區航空可以在一周內就今次事件，向政府提交報告。

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陳美寶昨晚已要求大灣區航空就事件提交報告，公司亦已與當局分享初步數據，交代事件始末和未來改善跟進安排。她強調政府有完善機制監管航空公司，雙方有定期溝通。空運牌照局也有定期與航空公司溝通，包括要求就財務方面提交周期報告，以保障乘客利益。

取消128班航班涉5500名乘客　提出暫停首爾航線

大灣區航空指，由於已訂購的新飛機的付運出現延誤，加上機隊中個別客機需進行定期檢查，暫時未能投入服務，對此向所有受影響的乘客致歉，現已主動與乘客聯絡，為他們安排轉乘其他航班、更改機票、退票，並豁免相關費用，或按個別情況作出賠償，盡量減低對行程造成的影響。

公司已即時就此事進行內部檢討，客戶服務中心亦已增派人手，加快處理客戶的票務安排。另外，首爾航線的經營由於長期未如理想，經審慎考慮後，已向香港及南韓相關機構提出暫停此航線的服務。

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