大灣區航空：5架波音737客機與涉事客機型號不同

美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機，起飛不久後有機艙結構和窗戶飛脫，美國聯邦航空管理局下令暫時停飛由美國的航空公司營運，或者在美國境內營運的波音737 MAX 9客機，以便檢查。大灣區航空表示高度關注事件，又稱公司現時擁有的波音客機與涉事客機型號不一樣；至於去年訂購的客機的緊急逃生門設計設計與涉事客機的設計不同，會與波音公司了解及跟進。

已購買的同型號客機與涉事客機型號不同 大灣區航空表示，現時擁有5架波音737-800客機，型號與上述事件客機的型號完全不一樣。波音737-800 NG運行超過25年，有良好的飛行安全記錄。此外，公司去年三月宣布向波音公司訂購15架737-9客機，亦只是於今年年底才開始陸續付運。根據現時有關資料，在事件中脫離機身的部件(涉事客機使用了封門設計，而非一道緊急逃生門)，與公司所訂購的客機所採用的緊急逃生門設計完全不同。大灣區航空指，會與波音公司詳細了解及跟進，以飛行安全作為首要考慮。