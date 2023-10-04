大灣區航空8月載客率回升至八成 最快11月初設菲律賓航線

疫情過去至今，不少人都已經去了多次旅行。大灣區航空行政總裁許漢忠表示，公司航班載客率於暑假期間有約七至八成，而踏入9月份航空業整體較為平淡，但仍在預料之中；而現時航空業整體恢復至2019年的約7成，但完全恢復仍然要明年第一季。許漢忠亦透露，計劃在11月開通飛往馬尼拉的航線；未來會考慮航班數量，積極開展飛往內地一線城市、以及探索現時深受港人歡迎的新疆、內蒙航線。他又表示，希望政府可出台相關政策幫助新興航空公司，令消費者的選擇上，還是航空業的發展都能夠受益。
許漢忠今日(4日)指，大灣區航空現在全力以赴積極拓展，今年以來先後開通東京、首爾、大阪、胡志明的航線，並訂購了15架波音737-9客機；亦於暑假加密了來往香港和台北航班，他形容「公司已經渡過疫情3年最困難的時期」。
航空業仍然面臨「疫情後遺症」
雖然渡過最困難的時期，但許漢忠坦言航空業仍然面臨「疫情後遺症」。其中聘請飛行員及空中服務員非常困難，許相信，這與疫情大裁員導致人才對行業缺乏信心和學習新技能有關；而政府提出的「輸入外勞」政策，對整個航空運輸業都可帶來幫助作用。
然而，許漢忠強調香港是一個國際化城市，由不同國家和地區招募而來的人才多元化便是香港的優勢，公司未來會繼續在國際市場招聘有經驗飛行員和乘務員。許漢忠又提到，待旗下飛機數目增加，一定會考慮內地市場。其中北京、上海、杭州、成都等一線城市，都是考慮目標。大灣區航空未來亦或打算在旅遊旺季推出季節性航班，如烏魯木齊、呼和浩特等西北地區，以提升市場競爭力。
冀望推出措施扶持新興航空公司
另外，許漢忠冀望政府應推出措施扶持新興航空公司，如有新航班往香港時，政府可優先考慮給該航權新予新興航空公司，以增加飛往香港的航空公司數量，令消費者的選擇上，還是航空業的發展都能夠受益。