大灣區護士來港 一對一交流 廣東護士：與病人無溝通問題

楊敏菲(右二)和劉佳麗(右三)均認為，與病人在言語溝通方面沒有困難；左一為梁明、左三為史綺雯。(鄭惠文攝)

醫管局早前推出「大灣區專科護理知識交流計劃」，在兩年內分三批邀請300名廣東省護士來港交流，其中首批70名廣東省護士4月已經抵港。首批廣東省護士獲安排到各個聯網的內科及老人科病房參與臨床交流，預計今年底完成首批實習。有參與計劃的護士指，與病人在言語溝通方面沒有困難，更可以與病人「同聲同氣」。

廣東省護士來港前要先完成約80小時線上理論分享，隨後到聯網醫院指定專科參與為期45星期、每周44小時的臨床實習。醫管局代理護理總行政經理梁明指，現行法例規定香港護士需要註冊才可工作，由於廣東省護士屬交流角色不能獨立工作，要由本地醫護一對一指導。

主管今次計劃、負責指導全數廣東省護士的新界東醫院聯網老人科顧問護師史綺雯認為，他們都是專業人士，「即使一對一指導，都唔會加重負擔，反而係分擔。」

現時於伊利沙伯醫院參與臨床交流、來自廣東省中醫院的老年腫瘤科護士楊敏菲認為，兩地工作流程相若、都是以病人為本，又很高興可以與香港醫護人員一起工作。同樣是老年腫瘤科護士、來自中山大學腫瘤防治中心的劉佳麗，現時在復康醫院沙田醫院交流。她指，實習讓她認識本港護理環境、了解到老人科護士會為長者制定個人化護理，認為值得內地借鏡。

坊間一直關注內地醫護在港與病人溝通能力，兩人均表示與病人沒有交流問題，其中楊敏菲稱自己能說流利粵語、與病人「同聲同氣」，亦會主動向病人介紹自己來自廣東省。劉佳麗亦說，自己本身熟悉廣東話及英語，與病人溝通及使用醫管局系統無困難。