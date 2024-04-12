大灣區跨境直通救護車試行計劃　盧寵茂：為內地或澳門醫生有限度註冊

盧寵茂說，兩間試點醫院包括澳門山頂醫院及港大深圳醫院，香港居民如因急病或意外留醫但病情穩定，可以透過跨境救護車送返本港治療。當局正與深圳和澳門方面商討救護車上人員、藥物及儀器等細節，以確保符合各地法規；當局亦會為相關的內地或澳門醫生申請取得有限度註冊，確保他們能在救護車上為病人提供治療。

每年約幾十宗醫療問題需動用跨境救護車

盧寵茂說，這項計劃不應亦不會只限於香港居民，香港作為國際大都會，應為不同地方的旅客提供突發醫療及救護服務。當局預計今年年中推出計劃後，每年約有幾十宗個案，三地會適時檢討，考慮是否擴展計劃，例如增加試點醫院或擴展至雙向安排。他表示，由於技術上審批複雜，下一步才會考慮北上運送病人就醫，又不排除將來會有私家醫院參與。

多名立法會議員表示支持計劃，亦有議員關注如何避免濫用，包括會否有名單列明何種病況可以使用跨境救護車。盧寵茂表示，由於病情多樣化和有不同嚴重性，要視乎每宗個案做客觀評估，因此不會寫明在一個名單。 他又提到，會視乎病人經那個關口抵港，安排送往最近的公立醫院，例如經深圳灣來港，病人會被送到屯門醫院，個別病人如有特別需要，例如要做心臟手術，可能會安排專科醫院對接。