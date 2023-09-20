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本地
2023-09-20 04:31:54
日報

大灣區醫生來港交流近半年 冀把「分工理念」帶回內地醫院

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醫管局去年公布「大灣區醫療人才交流計劃」，其中10名來自廣東省的醫生分別獲安排於3個聯網工作，負責治療和照顧病人。來自中山大學附屬第一醫院的呼吸與危重醫學副主任醫師匡煜坤，現為瑪嘉烈醫院內科及老人科副顧問醫生，交流近半年已能於病房獨立負責不同工作，他期望能把在本地醫院學到的經驗帶回內地。有本地醫生指，是次交流令香港醫生對內地醫療系統有更加深入了解，在日常工作以至病人照顧上都可以「帶動新思維」。

匡煜坤是廣州人，能說流利廣東話，他所屬中山大學附屬第一醫院為廣東省三甲醫院。他去年第五波疫情高峰期曾隨內地援港醫療隊來港，接觸到醫管局的臨床管理系統(CMS)，覺得較全面及先進，故希望能與香港同事進一步探討，遂參加是次交流計劃。

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大灣區醫療人才交流計劃 匡煜坤

匡煜坤(右)在港交流近半年後，已經可在病房獨立負責不同工作。(陳奕釗攝)

瑪嘉烈醫院現有3位內地醫生工作，分別派駐呼吸內科和傳染病科。匡煜坤現為內科及老人科副顧問醫生，日常除巡房亦會參與其他臨床檢查，如抽肺積水、照超聲波等，亦會在本地專科醫生監督下，參與支氣管鏡檢查工作。瑪嘉烈醫院內科及老人科副部門主管楊耀昌稱，3位醫生均來自三甲醫院，臨床經驗豐富，經歷初期帶領他們一起巡房、熟悉病人出院安排後，約一至兩個月已可以獨立工作。

匡煜坤憶述，由於兩地醫療文化及系統有所不同，初時也經歷短暫適應期，最初既要熟習功能較繁複的CMS，亦要適應在港工作期間較頻繁地用英文交流。他續說，更重要的是公立醫院延續性護理較多，如為病人安排醫務社工，均是他以前未曾接觸過。

匡煜坤希望透過今次交流，把部分獲得的經驗帶回內地醫院，首先是「CMS系統」的理念。他指，雖然不能把整套系統硬生生搬回內地，但認為可以將整個分工理念應用出來，舉例稱可讓文員跟進病人後續預約問題，使醫生更專注診症工作，又指香港醫生在臨床方面的知識較全面及深入，也值得學習。

約10名非本地培訓醫生本月到職

醫管局總行政經理(醫療職系)關慧敏表示，未來將交流計劃恆常化，亦計劃擴闊參與的專科範疇。她表示，目前正與不同單位積極討論，冀今年底或明年初公布詳情。早前醫管局到英國及澳洲「搶人才」，她透露，目前已向逾100名符合招聘條件的非本地培訓醫生發出聘書，約60至70位醫生已經簽約，約10位醫生於本月陸續到職。

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