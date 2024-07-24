大灣區青年就業計劃四成人退出 受訪者：內地同事不同酬易矛盾

為促進香港及大灣區人才交流，政府2021年試行「大灣區青年就業計劃」，勞工處去年起恆常推行，以不低於月薪18,000港元，聘請並派駐香港青年到大灣區內地城市工作及接受在職培訓，政府向企業派發每位參加者每月1萬元津貼。香港廣州青年總會與灣區智匯發布「2024年大灣區青年就業計劃調研報告」，近七成受訪者認同計劃具吸引力；而勞工處資料顯示，有四成參加者未能完成整個計劃，缺乏完善職業生涯規劃及在職培訓、兩地員工矛盾等成中途離職主因。
四成未能完成18個月計劃
勞工處資料顯示近四成參加者未能完成為期18個月計劃，退出原因包括：缺乏完善職業生涯規劃及在職培訓、兩地員工有予盾、勞工權益未受保障及未能適應內地職業文化。報告指出有受訪者表示個別企業視參加者為編制外短期員工，「18個月後就會走」、「臨時工」，或未能提供較長遠職涯規劃和培訓。
有參加者指因「同工不同酬」引起內地同事不滿，兩地員工之間有予盾而感到有壓力，所以退出計劃；亦有參加者因未能適應內地職場文化、經常加班而退出。更有參加者勞工權益指未受保障，由於勞工處未有針對計劃參加者的勞工權益制定明確指引，導致中小型企業不知如何處理相關香港員工權益。
香港廣州青年總會政策委員會李湃豐解釋，情況主要集中在中小型企業，建議政府應按照不同學歷發放不同金額補貼，避免「同工不同酬」情況，以及為企業加設明確指引，處理參加者勞工權益問題。
港青英語國際視野具優勢
香港廣州青年總會與灣區智匯於5至6月期間以網上問卷形式訪問612名香港青年，其中105名曾參加「大灣區青年就業計劃」，當中近七成人肯定香港青年在英語能力和國際視野上有優勢。完成「計劃」後，選擇繼續在大灣區內地城市發展(40.6%)的人較選擇返港(34.9%)多。
圍繞內地工作經歷對香港青年整體發展的作用，最多人認同有助了解大灣區內地城市(90.2%)和擴闊人際網絡(86.5%)，同時可以吸收更多工作經驗(83.4%)、推動人生(79.3%)和事業發展(77.1%)。立法會議員鄧飛表示計劃有助培養香港青少年國家觀念和國民身份認同，促進香港與內地交流融合，對香港及國家長遠發展有積極意義。