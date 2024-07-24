大灣區青年就業計劃四成人退出 受訪者：內地同事不同酬易矛盾

為促進香港及大灣區人才交流，政府2021年試行「大灣區青年就業計劃」，勞工處去年起恆常推行，以不低於月薪18,000港元，聘請並派駐香港青年到大灣區內地城市工作及接受在職培訓，政府向企業派發每位參加者每月1萬元津貼。香港廣州青年總會與灣區智匯發布「2024年大灣區青年就業計劃調研報告」，近七成受訪者認同計劃具吸引力；而勞工處資料顯示，有四成參加者未能完成整個計劃，缺乏完善職業生涯規劃及在職培訓、兩地員工矛盾等成中途離職主因。

四成未能完成18個月計劃

勞工處資料顯示近四成參加者未能完成為期18個月計劃，退出原因包括：缺乏完善職業生涯規劃及在職培訓、兩地員工有予盾、勞工權益未受保障及未能適應內地職業文化。報告指出有受訪者表示個別企業視參加者為編制外短期員工，「18個月後就會走」、「臨時工」，或未能提供較長遠職涯規劃和培訓。

有參加者指因「同工不同酬」引起內地同事不滿，兩地員工之間有予盾而感到有壓力，所以退出計劃；亦有參加者因未能適應內地職場文化、經常加班而退出。更有參加者勞工權益指未受保障，由於勞工處未有針對計劃參加者的勞工權益制定明確指引，導致中小型企業不知如何處理相關香港員工權益。