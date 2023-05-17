大灣區青年就業計劃月薪最高4.92萬　接獲逾千份入職通知

港府於2021年試行「大灣區青年就業計劃」，鼓勵本港大學畢業生到大灣區城市工作。勞工及福利局局長孫玉菡今日（17日）書面回覆議員質詢時指，計劃接獲逾千份入職通知，最高月薪更達4.92萬。
34%畢業生選擇投身商用服務業
孫玉菡表示，試行計劃的招聘期於2021年8月完結，共接獲1,091份企業聘用青年的入職通知，當中近9成入職青年的月薪介乎1.8萬港元至2.1萬港元，最高月薪為4.92萬港元；最低月薪則為1.8萬港元。
按行業劃分，最多人投身商用服務業，有377人，佔總百分比34.6%；其次為金融業，有286人；最少人投身通訊業，僅錄23人。
按職業類別劃分，專業人員、經理及行政級人員、輔助專業人員有最多青年入職，合共錄得1,022人。
將檢討有否空間放寬求職人士學歷要求
孫玉菡指，勞工處已於今年3月1日起將計劃恒常化，有關職位空缺經審核後，已於3月20日起上載至計劃網站供合資格青年申請，勞工處稍後會適時編製入職青年的相關統計數字。
另外，由於恒常計劃的推行時間尚短，處方會繼續監察情況，聆聽企業及入職青年意見，檢討計劃細節，包括資助安排及研究有否空間放寬對求職人士學歷要求。
參與大灣區青年就業計劃的企業，需按照香港法例以不低於月薪1.8萬港元月薪聘請目標畢業生，而政府將按企業聘用的青年人數，向企業發放每人每月1萬港元的津貼，為期最長18個月。